Rocío Belén Paleari 25 AGO 2025 - 15:43h.

La modelo vuelve a Honduras trece años después de haber vivido allí su primera gran historia de amor con Kiko Rivera

Salimos a la calle para preguntar a la audiencia y la respuesta ha sido unánime: Honduras volverá a ser el escenario de una nueva historia de amor, ¡dale play!

Jessica Bueno vuelve a Honduras trece años después de su primera experiencia en 'Supervivientes', y lo hace con el corazón en el punto de mira. La modelo, primera concursante confirmada de la edición 'All Stars', regresa al reality que le cambió la vida en 2011, cuando conoció y se enamoró de Kiko Rivera, con quien tuvo a su primer hijo, Fran.

La gran incógnita ahora es si Jessica volverá a vivir una historia de amor en los Cayos Cochinos. La audiencia lo tiene claro: "Sí, fijo 100", aseguran los espectadores, convencidos de que las condiciones extremas del programa pueden dar pie a nuevos romances. "Siempre sucede en los realities, y además nos encanta el cotilleo", opinan otros seguidores.

Una nueva etapa tras un año intenso en lo personal

Jessica Bueno afronta esta aventura en medio de un torbellino sentimental. Tras su mediática separación de Jota Peleteiro y su reciente ruptura con el cantante Luitingo —con quien comenzó una relación en GH VIP 8—, la modelo asegura sentirse más fuerte que nunca y preparada para darlo todo en 'Supervivientes All Stars'.

"Me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada", confesó al anunciar su regreso al reality. Con esta declaración, Jessica deja claro que viaja a Honduras con ganas de superar todos los retos y sin cerrar la puerta a lo que pueda surgir.

Una vida marcada por amores muy mediáticos

Su historial sentimental la convierte en uno de los grandes atractivos de esta edición:

Kiko Rivera (2011-2013): su primer gran amor televisivo, con quien tuvo un hijo en común.

su primer gran amor televisivo, con quien tuvo un hijo en común. Feliciano López: un intenso romance estival que intentaron mantener en la intimidad.

un intenso romance estival que intentaron mantener en la intimidad. Jota Peleteiro (2015-2022): un matrimonio estable que acabó en una sonada ruptura.

un matrimonio estable que acabó en una sonada ruptura. Luitingo (2023-2025): una historia inesperada nacida en 'GH VIP 8' que terminó hace apenas unos meses.

¿Omar Montes o Isabel Pantoja?

En medio de las especulaciones, Jessica no ha dudado en confesar que prefiere compartir esta experiencia con Omar Montes antes que con Isabel Pantoja, su exsuegra. "Me llevo genial con él", asegura, mientras los colaboradores de 'Vamos a ver' debaten sobre cuál de los dos sería el mejor fichaje para la edición.

Lo cierto es que la expectación es máxima. ¿Volverá Jessica Bueno a encontrar el amor en los Cayos Cochinos? La audiencia no tiene dudas. Muy pronto lo descubriremos en 'Supervivientes All Stars'. ¡Dale play!