Fani Carbajo participó en 'Supervivientes 2020' tras su determinante e intenso paso por la primera edición de 'La isla de las tentaciones'

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Estefanía Carbajo, más conocida como 'Fani' Carbajo, es nueva concursante de 'Supervivientes All Stars'. Su participación se une al gran elenco de supervivientes que ya hemos confirmado anteriormente, entre los que están Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez y Kike Calleja, el último en unirse a la lista de concursantes.

Fani Carbajo se aventura en esta segunda edición tan extrema de 'Supervivientes All Stars' dispuesta a todo y con la ilusión de alguien que acude por primera vez a un reality. Aunque hay que recordar que la influencer no es una novata en el mundo de la televisión. De hecho, participó en 'Supervivientes 2020' después del increíble salto a la fama que le dio su paso por la primera edición de 'La isla de las tentaciones'.

De hecho, en su vídeo presentación, Fani Carbajo recuerda su etapa en Honduras: "Soy Fani y estuve concursando en 'Supervivientes 2020'. Fue una experiencia durísima", señala Fani, para posteriormente añadir que vuelve "con muchas más ganas y dispuesta a ganar".

La vida amorosa actual de Fani Carbajo

Fani Carbajo está en estos momentos con Fran Benito, con quien comenzó una relación después de dejarlo con Christofer. Es madre de dos hijos y en más de una ocasión se ha abierto como nunca en su canal de Mtmad 'A pesar de todo' sobre su maternindad y los buenos y malos momentos que atraviesa a raíz de ello.

"¡Estefaníaaaa!"

La trayectoria televisiva de Fani Carbajo se ha visto condicionada, sin lugar a dudas, por la huida que protagonizó Christofer (el que era su novio en aquel entonces) a la villa en la que se encontraba la ya nueva concursante de 'Supervivientes All Stars'. Un momento que es historia de televisión y que, sin duda, Fani recordará para siempre.

Carbajo se trata de una mujer con gran carisma y desparpajo. No se calla nada y cuando tiene que decir algo lo dice sin pensárselo dos veces. Una forma de ser que rápidamente llegó al público y de la que, tenemos claro, no esconderá en su paso por 'Supervivientes All Stars'. Ahora habrá que esperar para saber si es una buena superviviente y si está preparada para someterse al día a día de los Cayos Cochinos.

Su paso por 'Supervientes 2020'

El paso de Fani Carbajo por 'Supervivientes 2020' fue de lo más completo posible. En una edición donde ganó el colaborador de Telecinco Jorge Pérez, Fani entró como una auténtica estrella tras su participación en 'La isla de las tentaciones', algo que no le iba a eximir de protagonizar más de una polémica con algún participante de aquella edición.

Se salvó gracias a la audiencia en varias ocasiones y, finalmente, fue la sexta expulsada del concurso, perdiendo en la votación contra Hugo, Elena y Yiya. Además de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', Fani Carbajo ha participado también en 'La casa fuerte'.