Recordamos cómo fue el momento en el que Álex Girona supo que su novia acababa de estar en su villa: "Llega a entrar aquí..."

Los gritos de placer de Marieta en su caliente momento con Sergio que asombraron a todos: "¡Subid la música!"

Compartir







El asalto de Marieta a 'Villa Playa' nos dejó a todos asombrados como nunca. Nadie se lo podía creer: la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 7' se había colado en casa de los chicos en busca de Álex Girona. Y a poco de que llegara la hoguera final, algo que le recordaba Adrián en aquel momento: "Hay una hoguera final", le decía el de Toluca. Pero Marieta estaba fuera de sí como pocas veces la habíamos visto.

A todo esto, Álex Girona protagonizaba una caliente escena de sexo con Gabriella, sin enterarse de nada. Y fuera, Marieta parecía estar "poseída", señalaba una de las tentadoras que se encontraba en ese momento en la villa. Además, se escuchaban comentarios como "pobrecita" o "qué locura". Mientras tanto, Marieta solo pedía una cosa: "Quiero que se acuerde de mí".

La consternación era total entre todos los que se encontraban en 'Villa Playa', que tras el regreso de Marieta a su villa se iban a la habitación de Álex Girona para comunicarle absolutamente todo lo que acababa de ocurrir. Al llegar a la habitación, Álex Girona les negaba la entrada a todos (puesto que se encontraba en plena faena con Gabriella). Pero finalmente accedía y todos entraban para desvelarle lo que acababa de pasar.

Álex descubre el asalto de Marieta a su villa

"¡Acaba de venir tu novia!", le decían a un Álex que confesaba no haberla escuchado. "Llega a entrar aquí y se muere", decía una de las tentadoras, poniéndose en la tesitura de que Marieta hubiera pillado a su novio con Gabriella en su habitación. Más adelante, Girona subrayaba que había escuchado chillidos, pero que jamás se habría imaginado que era Marieta.

Borja González se 'unía a la fiesta' y lanzaba una broma para olvidar el mal trago que acababan de pasar todos en la villa tras la incursión de Marieta. Finalmente, todos se iban de la habitación y Álex Girona aseguraba que "se le había bajado de golpe". "Te prometo que esto parecía 'La que se avecina'", decía, por su parte, Gabriella .