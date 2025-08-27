Supervivientes 27 AGO 2025 - 18:27h.

El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun ha participado en otros realities como 'GH DÚO' y también en 'Supervivientes 2021'

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Compartir







Alejandro Albalá es nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars'. El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun se une así a la lista de concursantes confirmados compuesta hasta ahora por Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Kike Calleja y Rubén Torres, el último en confirmarse el pasado martes en 'Vamos a ver'.

Albalá ha estado un tiempo alejado de los medios de comunicación, pero tras su confirmación como nuevo superviviente hace realidad su regreso a la televisión. De hecho, él mismo hace mención a esto en su vídeo presentación: "He estado un tiempo fuera de la televisión pero qué mejor manera de volver por todo lo alto".

PUEDE INTERESARTE Jessica Bueno sorprende a sus hijos con los objetos que se trajo de 'Supervivientes' en 2011

Ha participado en varios realities como 'GH DÚO' o 'Supervivientes', y ha colaborado en 'Pesadilla en El Paraíso'. Fue en ese preciso momento cuando decidió alejarse de la televisión hasta noviembre del 2021, en donde empezó a trabajar como jefe de producción del concurso 'El Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha' de la televisión local de Castilla-La Macha.

¿Quién es Alejandro Albalá?

Alejandro Albalá es hermano de Marta, la mejor amiga de Isa Pantoja (Chabelita Pantoja). El ya nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars' saltó a la fama tras su relación con la hija de Isabel Pantoja, que acababa de romper con Alberto Isla, y ambos iniciaron un romance lleno de altibajos.

Posteriormente, Albalá inició una relación con Sofía Suescun, un noviazgo que duró hasta que los participaron juntos en la primera edición de 'GH DÚO'. Al salir, pusieron punto y final a lo que tenían, tomando caminos separados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La vida actual de Alejandro Albalá

Actualmente, Alejandro Albalá está al frente de un estanco en el barrio de Carabanchel en Madrid. Estanco que él mismo levantó y que, como ha señalado en más de una ocasión, a pesar de lo que le costó la licencia, el tabaco le da muchos beneficios, llegando a ganar alrededor de 3.000 euros al mes, según confirmó en Outdoor.