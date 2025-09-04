Adara Molinero confiesa con qué concursante de 'Supervivientes All Stars' no siente 'feeling'

Ana Carrillo 04 SEP 2025 - 21:41h.

La hija de Elena Rodríguez ha revelado el nombre del compañero con el que no siente conexión antes del inicio de 'Supervivientes All Stars'

El compromiso de Adara Molinero con su amor: "Cuando vuelva seguirá nuestra historia"

Adara Molinero regresa a 'Supervivientes All Stars' contando con el apoyo de los ganadores de otras ediciones de 'Supervivientes', como Alejandro Nieto o Borja González, que estuvieron en el Festval de Vitoria-Gasteiz con ella, que en su presencia en el festival aprovechó para dar varias entrevistas antes de volar rumbo a Honduras, donde se encontraría con su madre, Elena Rodríguez, y el resto de compañeros.

En una de esas entrevistas, concedida a 'Informalia', a la ganadora de 'GH VIP' le preguntaron si había algún compañero con el que no le apetecía coincidir, ante lo que contestó afirmativamente: "Sí. A ver, yo voy limpia, no quiero ir con nada en contra de nadie. Yo quiero empezar desde cero, que allí se formen los roces, lo que sea, la convivencia de allí. Pero sí que es verdad, porque al final somos personas, que con unos sientes más feeling que con otros".

Ante la repregunta de con quién siente menos feeling, Adara lo tuvo muy claro: Alejandro Albalá, conocido por su relación con Isa Pantoja y su posterior noviazgo con Sofía Suescun. La madrileña no ha ahondado en las causas de esa falta de conexión. 'Bluper' recoge también que la influencer va dispuesta a no tener prejuicios con ningún compañero, pero que no siente afinidad con Albalá: "A lo mejor en unas circunstancias normales te puedes llevar bien con una persona, pero allí te puedes 'matar' porque estás irascible por el hambre".

Sobre el hecho de coincidir con su madre por primera vez en un reality, declaró para la web de Telecinco que le parece "muy fuerte y muy loco" y ha recordado que cuando Elena fue a visitarla a Honduras en 2023 le pidió que se quedase con ella allí.

En esa misma entrevista aseguró que su "amor" le va a esperar en España y que retomaran su incipiente historia de amor tan pronto como ella regrese de los Cayos Cochinos.