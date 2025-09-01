Ana Carrillo 01 SEP 2025 - 17:17h.

El desgarrador homenaje de Iván González a José Luis Losa antes de 'Supervivientes All Stars': "Tu sueño hubiera sido volver"

Inmaculada Losa, hija del ganador de 'Supervivientes 2017', ha reaccionado al homenaje del novio de Teresa Bass

Iván González ya ha puesto rumbo a Honduras junto al resto de sus compañeros, pues la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se estrena en Telecinco el próximo jueves 4 de septiembre. Antes de marcharse y dejar su móvil, ha querido homenajear a su gran amigo, José Luis Losa, con el que pasó tantas jornadas en Honduras. El albaceteño se convirtió en el ganador de la edición de ambos, la de 2017, pero tristemente falleció en 2022.

"Qué difícil será esta aventura sin ti, amigo, y cómo voy a echar de menos todos nuestros momentos. Tu sueño hubiera sido volver y el mío vivirla contigo. Siempre en mi equipo", escribió el andaluz en sus stories junto a un par de instantáneas en las que se le ve sonriente en Honduras junto a su gran amigo; un bonito homenaje al que ha querido responder Inmaculada Losa, hija del ganador de 'Supervivientes 2017'.

"Muchísima suerte, Iván. Hubierais sido un gran equipo otra vez juntos... ¡Con todas las anécdotas que contaba vuestras! Estará contigo para ayudarte", ha escrito Inma Losa en sus stories junto a tres fotografías en las que se ve que el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y su padre fueron inseparables en los Cayos Cochinos y que, además, pudieron llegar juntos en el helicóptero a las instalaciones de Mediaset España para vivir la gran final, en la que el andaluz quedó en cuarta posición y el albaceteño se hizo con la victoria.

Antes de marcharse a Honduras, el novio de Teresa Bass ha comentado en el aeropuerto, ante el micrófono de 'Europa Press', que "va a ser muy complicado" vivir la experiencia sin José Luis Losa, porque compartían todos las tardes un vaso de isotónico mientras bebían atardecer y hablaban de todo: "La verdad es que aprendí muchísimo de él, fue mi mentor, así que tengo ganas de mostrar todo lo que me enseñó".