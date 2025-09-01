Ana Carrillo 01 SEP 2025 - 17:45h.

El concursante de 'Supervivientes All Stars' ha explicado que su novia, la influencer Teresa Bass, está muy triste por su despedida

El próximo jueves 4 de septiembre se estrena en Telecinco la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y sus concursantes ya han puesto rumbo a Honduras. En el aeropuerto de Madrid Barajas los reporteros de 'Europa Press' han intentado conseguir declaraciones de todos y a Iván González le han preguntado, además de por su homenaje a José Luis Losa, por su despedida de la influencer Teresa Bass, su novia.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explicado que su novia se ha quedado rota tras su despedida: "Está llorando, pero eso son los primeros días. Nunca se sabe cuánto estaré, pero vamos a disfrutar de la aventura y a no preocuparme por lo de fuera. Seguramente yo sé que ella va a estar muy bien, porque yo al final doy mucho jaleo y mucho trabajo en casa. Llorará los dos primeros días y luego estará contenta y feliz".

Además, le ha querido enviar un contundente mensaje antes de embarcar: "¡Que haga su vida, que yo llegaré y la abrazaré con más fuerza!". La influencer, por su parte, ha confesado en sus stories que lo va a echar mucho de menos: "Siempre estamos juntos, somos mejores amigos aparte de pareja, nos reímos mucho y somos muy felices juntos y ahora, si va bien su participación en 'Supervivientes All Stars', no lo veré en varios meses".

Antes de hacer esta confesión, la pareja compartió en Instagram un vídeo en el que ella opina de los bañadores que él se iba probando antes de meterlos en la maleta. Un divertido post que se ha llenado de mensajes de ánimo para el influencer, que regresa a Honduras ocho años después de haber llegado a la final de 'Supervivientes 2017'.