Marta Peñate reacciona a la posibilidad de que alguna concursante intente ligar con Tony Spina

Marta Peñate
Marta Peñate atendiendo a los mediosTelecinco
A Marta Peñate le ha costado mucho separase de su novio, Tony Spina, que se ha marchado a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', reality que ella ganó el año pasado en su primera edición. En sus redes sociales le ha escrito una desgarradora carta, en la que le confiesa que lo va a echar mucho de menos, pero también ha hecho un directo respondiendo a preguntas de sus seguidores.

Una de las cuestiones que le han planteado es que alguna de las concursantes intente ligar con su prometido, con el que lleva saliendo desde que coincidieron en 'La casa fuerte' hace ya cuatro años. "Si ligan con Tony, ¿qué voy a hacer? Pues yo lo entendería porque Tony es un chico muy guapo. Otra cosa es que Tony haga algo, pero no lo va a hacer, pongo la mano en el fuego", ha asegurado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que confía plenamente en su pareja.

Marta Peñate previsto defender al máximo a Tony Spina en sus redes sociales, donde la siguen miles de personas y donde ha contado que se está refugiando en la hermana de su chico, Sharon Spina, para sobrellevar mejor los días separada de él.

