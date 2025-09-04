Los campeones de 'Supervivientes' brindan su apoyo a Adara Molinero: "Es una guerrillera y da mucho contenido"

Los ganadores de 'Supervivientes' Borja González, Jorge Pérez y Alejandro Nieto nos cuenta sus expectativas sobre la participación de Adara Molinero

Además, los consejos de Marta Peñate a Tony Spina y lo que cree que hará con el premio (si gana)

En una entrevista exclusiva con la web de Telecinco, tres campeones de 'Supervivientes' han mostrado su apoyo unánime hacia Adara Molinero tras confirmarse su participación en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars'. Alejandro Nieto, Borja González y Jorge Pérez, todos ellos vencedores en distintas ediciones del reality, celebraron que la influencer tenga una segunda oportunidad para demostrar su valía en Honduras.

Adara Molinero, conocida como "la reina de los realities", es la última concursante confirmada frente al inminente estreno del programa más extremo de la televisión española. La confirmación fue dada de una manera muy emotiva esta semana en el FesTVal, donde los fans del programa aclamaron el anuncio y en la que ella misma admitió estar "temblando" de emoción. Su participación supone una revancha personal, después de que en 2024 tuviera que abandonar la primera edición de 'Supervivientes All Stars' debido a una fuerte reacción alérgica que le impidió continuar con la aventura.

Un apoyo unánime de los excampeones

Borja González ha sido especialmente emotivo al referirse al regreso de Adara: "Me alegro mucho por ella porque sé que el año pasado en 'Supervivientes All Stars' su cabeza colapsó". El excampeón ha mostrado su confianza en que esta vez las circunstancias serán diferentes para la concursante.

Por su parte, Alejandro Nieto, quien coincidió con Adara durante las dos primeras semanas de la primera edición de 'All Stars', ha ofrecido una perspectiva privilegiada sobre la situación de la influencer. "Ahora que ha estado tratándose, que se la ve con fuerza, que va su madre (Elena Rodríguez) que es un gran apoyo, creo que lo va a hacer muy bien", ha declarado el ganador de 'Supervivientes 2022'.

Nieto ha añadido: "Es una niña que da contenido y espero que así sea, le doy todo mi apoyo", subrayando las cualidades televisivas que Adara aporta al formato.

Jorge Pérez, campeón de 'Supervivientes 2020', se ha sumado a las felicitaciones: "Me alegro mucho de que se dé esa oportunidad a sí misma de volver a 'Supervivientes'" y ha concluido categóricamente: "Se la merece". ¡Dale play al vídeo para descubrir todos los mensajes de apoyo!

Una concursante con experiencia y motivación

La participación de Adara Molinero en esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars' viene acompañada de una circunstancia especial: compartirá aventura con su madre, Elena Rodríguez, quien también ha sido confirmada como concursante. Esta presencia familiar podría convertirse en el apoyo emocional que necesitaba la influencer para completar su aventura hondureña.

En 2023 participó en la edición regular de 'Supervivientes', experiencia que le sirvió como preparación para su primera incursión en 'All Stars'. Ahora regresa con mayor preparación mental y el respaldo de quienes mejor conocen las exigencias del programa.

El desafío de competir junto a su madre

Adara ha calificado de "muy fuerte y muy loco" el hecho de coincidir con Elena Rodríguez en el programa. La experiencia previa le ha enseñado lo duro que resulta la separación familiar en Honduras, recordando cómo le pidió a su madre que se quedara durante la visita de familiares en su anterior participación.

La influencer ha expresado sus dudas sobre las dinámicas que se establecerán entre los concursantes: "No me hago una idea de con quién se va a llevar bien. Espero que se lleve bien con alguien", ha comentado entre risas, refiriéndose a su madre. ¡Dale play al vídeo y descubre las declaraciones de Adara Molinero sobre Elena Rodríguez!