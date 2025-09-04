El compromiso de Adara Molinero con su amor: "Cuando vuelva seguirá nuestra historia"

La concursante, que tendrá su revancha en esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars', nos contó cómo será competir con su madre y habló de su pareja

Adara Molinero, concursante de 'Supervivientes All Stars': "Vuelvo para darlo todo, este es mi año"

Adara Molinero fue la última confirmada en 'Supervivientes All Stars'. El anuncio fue una verdadera sorpresa tanto para los fans como para los que estaban presentes en el FesTVal de Vitoria, evento que reúne a los referentes de la industria audiovisual de España, donde se dio a conocer la noticia. Allí, sobre el escenario donde Sandra Barneda y otros exconcursantes y campeones de 'Supervivientes' presentaban esta nueva temporada del formato del que solo pueden participar los que hayan sido estrellas ya del reality, también estaba Adara. Temblando, nos dijo después. Porque pocos minutos antes se había enterado que tenía que poner rumbo a Honduras.

Una vez desvelada la sorpresa, habló con nosotros y nos contó cómo se sentía con esta nueva oportunidad. El año pasado, Adara fue una de las elegidas para 'Supervivientes All Stars' pero tuvo que abandonar por una reacción alérgica y por no encontrarse bien anímicamente para afrontar la aventura. Ahora vuelve renovada y con un extra de confianza: su madre, Elena Rodríguez, es también concursante de esta edición. En una charla con esta web, nos contó que le parece "muy fuerte y muy loco" coincidir con su mamá en el programa. "Cuando estuve cuatro meses, cuando fue la visita, le decía quédate por favor", dijo, y recordó la angustia que le produjo verla irse de su lado en ese momento.

Le preguntamos cómo vio a Elena ante este desafío: "Con los ánimos a tope, para disfrutar". Además, dijo que, de los seleccionados para concursar, no sabe con quién se llevará bien: "No me hago una idea de con quién se va a llevar bien. Espero que se lleve bien con alguien", dijo entre risas.

El amor que dejó atrás

Adara nos confesó también que dejaba un amor atrás para emprender el nuevo viaje a Honduras. Sobre este romance, nos contó: "La vida me ha sorprendido, estoy super agradecida, y cuando vuelva seguirá nuestra historia", dijo, en un claro mensaje de compromiso para el chico que "tiene su corazón", si está viendo este vídeo

Además, reconoció que lo que más va a echar de menos es a su hijo.

Alejandro Nieto, Jorge Pérez y Borja celebran la nueva oportunidad de Adara

Los tres fueron campeones de 'Supervivientes' y en el caso de Alejandro Nieto, fue compañero de Adara en el 'All Stars' que la influencer tuvo que abandonar. Por eso, nos pareció importante preguntar cómo veían esta nueva chance de sumarse al reality más extremo de la televisión. "Me alegro mucho por ella porque el año pasado no pudo dar todo de sí", nos ha dicho Borja.

Pero fue Alejandro el que nos dio una mirada más profunda de la situación, ya que él vivió su abandono de primera mano: "Coincidimos en 'All Stars'. Yo sinceramente no la veía, estaba ida, estaba más fuera que adentro, la estaba pasando muy mal desde el minuto uno".

Por el contrario, Alejandro asegura que ahora la ve lista para competir: "Se ve con fuerza, además va la madre que es un gran apoyo y creo que lo va a hacer muy bien. Espero que llegue muy lejos porque es una niña que es muy guerrillera, que da mucho contenido. Le doy todo mi apoyo".