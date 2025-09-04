Los propósitos de los concursantes en esta edición de 'Supervivientes All Stars'

Supervivientes 04 SEP 2025 - 15:33h.

Los concursantes ya nos han contado sus propósitos para esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars'

Exclusivo web | Las primeras imágenes de los concursantes en su viaje a Honduras: Jessica Bueno y Rubén Torres, juntos en el avión

Compartir







Los concursantes de esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars', que arranca este jueves 4 de septiembre en Telecinco a partir de las 22:00 horas, ya están en Honduras. Con ganas de enfrentarse a la que será su segunda oportunidad para ser el mejor y convertirse en el ganador del reality, todos ellos han llegado con sus propósitos muy claros.

Gloria Camila Ortega tiene claras cuáles serían sus mayores ilusiones en la isla: "En esta segunda oportunidad con 'Supervivientes All Stars' quiero demostrar mi evolución y llegar a ser líder", ha admitido la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Tony Spina también ha llegado con sus objetivos muy claros: "Quiero superar todo lo que hice en la anterior edición. No conseguí hacer fuego y ahora quiero hacerlo". El que también va a por todas es Noel Barry: "Quiero vencer a mi mente, superarme y estar orgulloso de mi actuación", ha admitido en el vídeo-

Fani Carbajo espera "pescar más" y "conseguir ese collar de líder". Kike Calleja espera superarse en esta nueva oportunidad: "Me gustaría conseguir el collar de líder. No gané ninguna prueba, así que espero poder vivir esa experiencia y perfeccionar la pesca".

"Quiero demostrar que soy una tía luchadora y que vengo con ganas de todo", ha afirmado Jessica Bueno. Para su compañero Iván Sánchez, su mayor reto a conseguir es "hacer fuego de una manera más elaborada".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Miri Pérez-Cabreo tiene claro que ha vuelto "para volver a repetir las noches viendo la luna". Sin embargo, Alejandro Abalá espera "ganar más pruebas" y llevar su cuerpo "al límite".

PUEDE INTERESARTE Borja González desvela que no pudo comprar su casa con el premio de 'Supervivientes'

"Pescar un pez mucho más grande de los que pescaba y me encantaría hacer fuego", ha destacado Elena Rodríguez como principales objetivos en la isla.

Carlos Alba llega con ganas de montarse en la noria y "terminar lo que no pude terminar por una lesión". La que ha llegado dispuesta a todo es Sonia Monroy: "Me gustaría hacer fuego y ganar porque en mi edición fui ganadora moral y en esta quiero ser ganadora real", ha asegurado la concursante.