Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 17:54h.

Oriana y Marta Peñate protagonizan un tremendo cara a cara en 'Supervivientes All Stars' y Sandra Barneda tiene que intervenir: "Cuando hable, te callas"

La novia de Tony Spina ha admitido en sus stories de Instagram que su intención es no discutir en plató, sino argumentar

Marta Peñate y Oriana Marzoli protagonizaron un tenso cara a cara en el primer programa de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', que obligó a Sandra Barneda a intervenir para aclarar el motivo por el que estaban discutiendo. Tras contar ambas sus respectivas versiones del origen de su enfrentamiento, el programa continuó y, horas después, en sus stories de Instagram, la novia de Tony Spina se ha querido sincerar con sus seguidores.

"Sinceramente ya no veo con la misma capacidad de discutir. Sí que puedo ir a un programa a debatir, a decir mi opinión con mi humor ácido, pero ya no me siento cómoda discutiendo, me hago vieja. Y me diréis: ¿y por qué entras? Pues porque una ve algo que le da coraje... y no puedo, es que no puedo", ha comentado la periodista, que quiere dejar de entrar en discusiones en los platós: "No volveré a entrar en nada que no tenga que ver con 'Supervivientes'".

Por otro lado, se ha mostrado muy agradecida con sus fans y con el apoyo que le dan a Tony: "Siempre lo diré: sin vosotros no soy absolutamente nada en todos los aspectos"; y con aquellas personas que que le recuerdan que no ha conseguido ser madre con el fin de herir sus sentimientos, se ha mostrado tajante: "A los que os seguís metiendo con mi maternidad para hacer daño: el que está muerto no puede volver a morir, me refiero: yo ya sé que hay fandoms que no tienen límites y ya han ido tanto a por eso que ya no me duele".