No se ha cumplido ni una semana desde que los 14 concursantes aterrizaron en Honduras y los estragos ya se empiezan a notar ante las condiciones tan extremas a las que están expuestos. La humedad y el calor hacen su efecto y eso, sumado a todos los insectos que hacen su vida normal en los Cayos Cochinos, ha provocado que los supervivientes estén llenos de arriba y abajo de tremendas picaduras. Picaduras que no han dudado en enseñar en pleno directo durante la gala de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' de este martes, presentada por Jorge Javier Vázquez, que no daba crédito al verles.

Todo ha ocurrido cuando Laura Madrueño ha terminado de explicar el circuito al que se tienen que enfrentar los concursantes como prueba de recompensa. Al ver las caras de estos, Madrueño ha querido resaltar la "seriedad" con la que estaban siguiendo la explicación. "No, estamos sin fuerzas", ha apuntado Iván González, desatando comentarios entre los supervivientes del estilo "tenemos hambre" o "estamos débiles".

A su vez, Jessica Bueno ha resaltado que ellos se encuentran en 'Playa Caos' (división que tuvo lugar en la pasada gala, durante el estreno de 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras'), lo que complica todavía más la supervivencia en el caso de su equipo. Carlos Alba ha matizado en ese momento que llevan, tan solo, un coco por cabeza en cinco días, palabras que han sido rebatidas por Iván González: "Menos de un coco llevamos". Además, han mencionado el sueño, complicado en Honduras debido al fuerte temporal que azota en más de una ocasión las tierras hondureñas.

Alejandro Albalá se ha mantenido al margen y Laura Madrueño se ha dirigido a él para preguntarle qué tal está: "Te veo muy triste". El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun ha aseverado que está siendo "dura" la supervivencia en Honduras y que, aunque la pesca se les esté dando bien, los peces son muy pequeños: "Lo hacemos lo mejor que podemos, es lo que nos ha tocado".

La 'Yemayá de Chamberí', Laura Madrueño, les ha pedido a algunos concursantes que se den la vuelta para que enseñen las tremendas picaduras que tienen y Fani Carbajo nos ha dejado a todos inmutados llena de 'pinchazos' de arriba a abajo. Pero no es la única concursante: Iván González se ha quitado la camiseta y más de lo mismo. "Es increíble. No os lo podéis imaginar", ha indicado Laura Madrueño. Jessica Bueno y Gloria Camila han mostrado también sus tremendas picaduras, esta última, a pesar de ser muy morena, con pinchotazos por todos los sitios.

"Gloria, estamos viendo las marcas. Pero imagino que lo terrible serán los picores de los mosquitos", ha reaccionado Jorge Javier Vázquez, sorprendido al ver el estado físico de los concursantes. "Empiezas a rascar y termina en herida", ha descrito Gloria Camila, tras lo que Fani Carbajo que es "horrible". "Se les nota en la cara que estáis completamente agotados, obviamente sin comer, con este calor y prácticamente sin comer.

Pero esto es 'Supervivientes' y los concursantes ya sabían a lo que se exponían. Y es que, como hemos dicho anteriormente, las condiciones son extremas y los concursantes viven al límite, simpre bajo supervisión médica y controlados en todo momento por el mejor equipo sanitario.