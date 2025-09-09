Laura Ceballo 09 SEP 2025 - 20:05h.

El chef ha conseguido pescar el primer pez de la edición en los primeros días de supervivencia

'Supervivientes All Stars 2025' ya ha comenzado y los catorce concursantes ya se han puesto manos a la obra. Desde el primer día, todos ellos han comenzado su andadura en el programa con toda la fuerza posible y con un claro objetivo: el de logar lo que no fueron capaces de conseguir en sus respectivas ediciones y convertirse en ganadores de la edición.

Con los primeros esfuerzos llegan las primeras recompensas. Y es que tan solo han hecho falta unos días en Honduras para que los supervivientes inauguren la pesca. Carlos Alba ha sido el encargado de pescar el primer pez de la edición y no ha dudado en celebrarlo por todo lo alto juntos a sus compañeros.

Carlos Alba pesca el primer pez de la edición

Eso sí, nada más sacarlo del agua, el chef no ha dudado en tener un detalle con Adara Molinero: "¡Este va a ser para Adara, que no ha comido!". La hija de Elena Rodríguez, que le escuchaba desde la orilla junto a Jessica Bueno, se mostraba de lo más agradecida aunque insistía en que ese pescado fuera para todos: "¡Qué majete, la verdad!", comentaba con su compañera.

Al llegar a la orilla, Carlos recibía la ovación del resto de supervivientes: "Ahí está. Este va por Benito Alba. ¡Benito, por ti!", decía él dedicando su captura a su padre. Se trataba de un pez "amarillito", que pronto echaban a una bolsa para cocinar más tarde y poder tener algo más que llevarse a la boca.