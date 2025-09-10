Ana Carrillo 10 SEP 2025 - 20:07h.

Anita Matamoros ayudó a Miri Pérez-Cabrero a crear su objeto personal, que no es un pintalabios como en la edición anterior

En 'Supervivientes 2024', Miri Pérez-Cabrero escogió como objeto personal un pintalabios, pues le gustaba la idea de tener siempre los labios hidratados y de llevar los labios con un poco de color en las galas y los debates. Tuvo que renunciar a tenerlo con ella al comienzo del programa porque le ofrecieron entregarlo a cambio de tener comida para todos los compañeros en una prueba y aceptó.

A la amiga de Alejandro Albalá le hubiera gustado llevarse de nuevo un pintalabios, pero en esta ocasión ha preferido trasladar a los Cayos Cochinos una almohada de lactancia para dormir mejor de lo que lo hizo el año pasado. Pero como quería que fuera "más guay" que "solo un cojín" decidió coserlo con papelitos llenos de mensajes de sus mejores amigos, entre los que se cuentan la influencer Anita Matamoros.

Tal y como se ve en un vídeo que dejó programado en Instagram, para prepararlo, ha contado con la ayuda de la hermana de Laura Matamoros y ha quedado encantada con el resultado: "No es una almohada cualquiera: está llena de frases de mis amigos, de gente que sé que me desea lo mejor y me regaló un pedacito de cariño. Es como dormir rodeada de abrazos, incluso en los días más duros. Porque, al final, sobrevivir también va de eso: apoyarte en los demás".

Quien también es su amigo, según ha contado ella, es Felipe Juan Froilán, sobrino del Rey Felipe VI, con el que este verano fue pillada en actitud cariñosa en las playas de Ibiza. A quien no conoce es a la hermana de su amigo, Victoria Federica, a la que le ha enviado un mensaje en el primer programa de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie': "A ver si nos conocemos pronto".