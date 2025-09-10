Ana Carrillo 10 SEP 2025 - 19:50h.

La madre de Noel Bayarri, que sigue nominado, ha salido del anonimato para hacer un alegato en su favor

Los cuatro nominados de la primera semana eran Noel Bayarri, Kike Calleja, Fani Carbajo y Gloria Camila: los tres primeros salieron de los votos de los compañeros y a la hija de Ortega Cano la nominó de forma directa Alejandro Albalá como el primer líder de la edición. En el primer programa de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' se celebró la primera ceremonia de salvación y ha salido de la lista de nominados la tía de Rocío Flores.

Siguen nominados por, tanto, Fani, Noel y Kike: estos dos últimos se enzarzaron en una discusión en los Cayos Cochinos, pero desde España sus familiares se han centrado en defenderle. Ese ha sido el caso de la madre de Noel Bayarri, que ha dado un paso al frente y ha decidido hacer por primera vez en vídeo un alegato en favor del extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Soy la mamá de Noel… y no sabéis lo orgullosa que estoy de él. Desde pequeño siempre ha sido luchador, con sus aciertos y sus errores, pero con un corazón enorme. Ahora está viviendo por segunda vez y después de 10 años, uno de los retos más importantes de su vida, y solo necesita una cosa: que lo apoyéis para que pueda seguir en esta aventura. Os prometo que no os va a defraudar", ha escrito la madre del canario junto al vídeo en el que se dirige directamente a los fans de su hijo para pedirles que entren en la app de Mediaset Infinity y le den su voto: "Creo que él merece salvarse y, además, no quiero que esté aquí en casa deprimido y echando pestes porque la verdad es que no me gusta verlo triste".

"Tienen que entrar en la app y van a tardar un minuto y le van a hacer un gran favor a Noel, que lo aprecian mucho, y también un gran favor a mí porque mejor está allí que aquí", ha sentenciado la madre del 'mojo picón', que ha recibido el apoyo de todos los amigos famosos de su hijo, como Alberto Santana, Leo Cámara o Lola Ortiz.