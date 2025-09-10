Ana Carrillo 10 SEP 2025 - 19:24h.

Amor Romeira tiene claro a quién ve como ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'

Amor Romeira es muy fan de 'Supervivientes All Stars' y ha confesado que ya tiene claro quién va a ganar la segunda edición y cogerá el testigo a Marta Peñate, que se hizo con el premio en la primera edición tras haber conseguido imponerse en el televoto a Sofía Suescun y medirse en el duelo final con Alejandro Nieto.

La canaria cree que la persona que se hará este año con el premio es su amiga íntima, Gloria Camila. Así lo ha revelado en declaraciones a 'Europa Press': "Va a ganar, va con todo solucionado, vamos a ver a Gloria Camila por primera vez porque la primera vez que fue a 'Supervivientes' estaba cohibida por su relación y ahora está en la mejor etapa de su vida, se va con el tema cerrado de su sobrina y con la cabeza tranquila".

Que haya llegado a un punto tan bueno en su vida personal capacita a la hija de Ortega Cano para dar lo mejor de sí misma, en opinión de su amiga Amor, que recientemente también declaró que le parecía que Alejandro Albalá era "hipócrita" y lo acusó de nominar de forma directa a la tía de Rocío Flores por sentirse "despechado", ya que mantiene que ella lo "rechazó" tras una noche de fiesta después de su ruptura con Kiko Jiménez.

En 'Fiesta', Amor contó que no fue Gloria Camila la que tuvo una "noche de amor" con Albalá, sino ella misma. "Acabamos en un hotel", declaró ante una sorprendida Emma García, que le pedía conocer todos los detalles. En sus redes sociales, la exconcursante de 'Gran Hermano' quiso añadir que lo suyo con el empresario fue "cosa de una noche" y que nunca hubo un "tonteo" previo ni una intención de conocerse más después de su noche juntos ni de establecer una relación.