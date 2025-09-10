Lara Guerra 10 SEP 2025 - 21:35h.

Playa Armonía se une para crear la primera hoguera de la edición de 'Supervivientes 2025'

Tras unos días de convivir todos juntos en una misma playa, los supervivientes de la nueva edición de 'All Stars' se enfrentaban a la prueba de barro. En ella, unas plataformas decidirían quién pertenece a cada uno de los equipos. Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Alejandro Albalá y Kike Calleja formaban el equipo en Playa Caos, después de que Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Sonia Monroy, Noel Bayarri, Rubén Torres, Fani Carbajo y Adara Molinero eligieran Playa Armonía.

Playa Armonía es grande, luminosa y está dotada de un kit de pesca premium, una olla grande, un machete, una esterilla, una lona grande, bambú, cuerdas y manaca para poder construir un refugio. Por ello, para poder realizar las actividades cotidianas tiene algo más de privilegios que la playa contraria. Ahora que ya se encuentran divididos, los concursantes afrontan los días dividiendo las tareas. Rubén Torres junto a Noel Bayarri y Tony Spina trataban de preparar todas las herramientas necesarias con el fin de crear el bien más preciado para un superviviente: el fuego.

Tony Spina se emociona tras conseguir hacer fuego: ""Hoy estoy muy feliz porque era una de mis cuentas pendientes"

Tras raspar durante unos minutos sobre la madera, Tony comienza a soplar poco a poco y Noel se da cuenta de que está saliendo bien: "Hay humillo, ¿no? Parece". Asimismo, Rubén depositaba toda la confianza en su compañero: "Va a prender. Calma". Mientras, Fani Carbajo no dudaba en animar a sus compañeros y muy feliz por como estaba saliendo grita: ¡Bien, bien! ¡Toma ya!".

Tony pasaba a meter el humillo que han conseguido bajo las maderas que Rubén había colocado previamente. Pese a que al principio parecía apagarse, con el esfuerzo de todos consiguen una hoguera envidiable, y Tony así lo expresaba: "Hoy estoy muy feliz porque una de mis cuentas pendientes era hacer fuego. Hemos hecho fuego, me había preparado para ello y lo he conseguido. Me habría frustrado mucho si no llega a salir, pero con un poco de suerte lo hemos conseguido". Playa Armonía no podía estar más feliz y se fundía en un bonito abrazo en equipo: "¡Lo hemos conseguido! ¡Fuego, fuego fuego!"