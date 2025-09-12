Pedro Jiménez 12 SEP 2025 - 00:57h.

Ambos concursantes han tenido un tenso enfrentamiento en la palapa de 'Supervivientes All Stars': el motivo

Una fuerte tormenta azota los Cayos Cochinos en 'Supervivientes All Stars' y los concursantes no tardan en reaccionar: "¡Qué miedo!"

Compartir







Un nuevo enfrentamiento se ha sucedido en 'Supervivientes All Stars 2025' durante la última gala presentada por Jorge Javier Vázquez en Telecinco este jueves. Todo ha ocurrido cuando, en la palapa, los concursantes han visto un vídeo en donde Kike Calleja ha propinado unas palabras sobre Miri Pérez-Cabrero que no le han gustado nada a esta, que no ha tardado en reaccionar a ellas reprimiendo duramente contra el colaborador en pleno directo.

En un primer lugar, Kike Calleja tachaba de "falsa" a Sonia Monroy en la playa tras su posicionamiento en la pasada gala y la actriz y cantante ha señalado en directo que no lo es, simplemente no entiende cómo el alegato del colaborador se basó en "meter mierda de otros" y no en resaltarse a sí mismo, algo que ha sido refrendado por Miri Pérez-Cabrero: "Nos tienes que bajar a nosotros para elevarte tú. Yo no necesito ir hablando mierda de nadie para avanzar en este programa".

Las palabras de Kike Calleja que han sembrado la discordia

Posteriormente han saltado chispas entre los dos concursantes de nuevo cuando se ha dado paso a unas imágenes de Kike Calleja arremetiendo duramente contra Miri Pérez-Cabrero ante Alejandro Albalá, sin entender tampoco su posicionamiento y pronunciando unas contundentes palabras sobre la influencer. Miri, en riguroso directo, se ha dirigido de manera tajante a Kike Calleja y ha apuntado que ella suele decir las cosas a la cara, no como él suele hacer.

Pero, ¿cuáles son esas palabras que ha dicho Kike Calleja y que han hecho saltar a Miri Pérez-Cabrero? Dale al play y descúbrelo en el vídeo.