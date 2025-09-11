Pedro Jiménez 11 SEP 2025 - 23:25h.

Una fuerte tormenta convertida en viento y lluvia ha sorprendido a los supervivientes: las lágrimas de una concursante, superada

El divertido momento de Jorge Javier Vázquez en el plató 'Supervivientes All Stars 2025': "Tiene menos expresión que yo ahora mismo"

Compartir







Una fuerte tormenta ha azotado los Cayos Cochinos. Tormenta de una virulencia extrema y que ha llegado incluso a la playa, provocando la pronta reacción de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'. La supervivencia en la isla está resultado extremadamente complicada para los 14 concursantes y, a pesar de que en los últimos días gran parte de su esfuerzo está dado sus frutos, esta fuerte tormenta ha pillado a todos, tanto en 'Playa Armonía' como en 'Playa Caos', completamente desprevenidos. Una tormenta que hay que sumar a los mosquitos, que últimamente se están cebando con los supervivientes.

Por un lado, la tormenta -convertida en lluvia y viento- ha llegado a 'Playa Armonía'. En las imágenes hemos podido ver cómo incluso la tienda de campaña ha estado a punto de volarse en un momento dado. "¡Cuidado, cuidado!", exclamaba Noel Bayarri cuando ocurrió todo. Los supervivientes se han puesto manos a la obra con pierdas y recursos que tenían a su disposición para intentar sujetarla, puesto que se trata del lugar donde se refugian, de vital importancia en su día a día.

"Madre mía, me da pánico la lluvia", señalaba una Adara Molinero que miraba al horizonte sin mucha esperaza de que parara el fuerte temporal, que añadía que es "peor que el hambre. Hace un destrozo: apaga el fuego, deja todo mojado...". La valla que separa una playa de otra se rompía y Fani, que se percataba de ello, se lo comunicaba al resto de sus compañeros.

El agua ha acabado llegando a la playa y al lugar donde se encuentra la tienda de campaña, algo que los concursantes para nada se imaginarían que ocurriera, provocando la reacción de estos: "¡Madre mía, qué miedo!", señalaba Fani Carbajo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una concursante, superada por el fuerte temporal

'Playa Caos' no se ha librado tampoco de este fuerte temporal, con un tremendo viento que ha hecho volar todo por los aires. De hecho, algunos concursantes se han visto superados por la situación tan extrema vivida en la playa y han roto a llorar.

¿Quieres saber de qué concursante se trata y cómo han reaccionado los supervivientes de 'Playa Caos' ante esta tormenta inédita desde que comenzó esta edición de 'Supervivientes All Stars'?: ¡Dale al play y disfruta del vídeo!