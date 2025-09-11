Laura Ceballo 11 SEP 2025 - 23:34h.

Así ha sido la broma del presentador que ha desatado las risas de todos los presentes

Una fuerte tormenta azota los Cayos Cochinos en 'Supervivientes All Stars' y los concursantes no tardan en reaccionar: "¡Qué miedo!"

Compartir







Este jueves, durante la gala de 'Supervivientes All Stars 2025', Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un divertido momento al lanzar un broma que nadie se esperaba y que ha desatado las risas de todo el plató.

Tras ver cómo los integrantes de 'Playa Armonía' elegían a Sonia Monroy y Fani Carbajo como las "peores supervivientes" del grupo, el presentador daba paso a Yola Berrocal, defensora de Sonia en plató, para que comentara lo ocurrido.

Pero Yola no había ido sola. La exparticipante de 'Supervivientes' ha acudido al plató acompañada. Y es que se ha presentado ni más ni menos que con un mono de peluche bastante similar al que su amiga Sonia tiene en Honduras.

Jorge Javier Vázquez bromea en directo

"Si quieres te lo puedo presentar. Hola, me llamo Malaje", decía Yola, poniéndose el peluche en la cara y poniendo voz aguda como si fuera el mono el que estaba hablando. "No se nota que eres tú la que está hablando. ¡No había caído! ¿De verdad que eres tú?", bromeaba Jorge.

Pero las risas no acababan ahí. "Soy el mellizo de Salvaje y he venido a defenderle", continuaba Yola. Era entonces cuando el presentador desatapa las carcajadas de todos los presentes: "El mono tiene menos que expresión que yo ahora mismo".