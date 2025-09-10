El arrebato de Sonia Monroy en 'Supervivientes All Stars' que ha provocado la petición de Jorge Javier Vázquez
La actriz se ha visto superada en los primeros posicionamientos de esta segunda edición de 'SV All Stars': esto le ha dicho Jorge Javier Vázquez
Durante el estreno de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' en Telecinco este martes, gala presentada por Jorge Javier Vázquez, hemos asistido a los primeros elagatos de la edición. Alegatos en los que ha ocurrido de todo después de que, como bien ha informado Laura Madrueño previamente, los concursantes se hayan tenido que posicionar detrás de los supervivientes nominados: Noel Bayarri, Kike Calleja, Gloria Camila y Fani Carbajo.
Y es que llegaba el momento de que Sonia Monroy se posicionase y la actriz y cantante española ha sufrido un pequeño arrebato envuelto en incertidumbre y dudas. Y no es para menos: se trata de los primeros posicionamientos de esta edición de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' y la que fuera participante de 'Supervivientes 2011' se ha visto superada por la situación.
La petición de Jorge Javier Vázquez a Sonia Monroy
Ante las sucesivas dudas de la actriz, Jorge Javier Váquez se ha visto obligada a hacerle una petición. ¡No dudes en saber cuál ha sido la petición que le ha hecho Jorge Javier a la concursante dándole play al vídeo!