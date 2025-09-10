Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Sonia Monroy

El arrebato de Sonia Monroy en 'Supervivientes All Stars' que ha provocado la petición de Jorge Javier Vázquez

El arrebato de Sonia Monroy en 'Supervivientes All Stars' que ha provocado la petición de Jorge Javier Vázquez
El arrebato de Sonia Monroy en 'Supervivientes All Stars' provoca la petición de Jorge Javier Vázqueztelecinco.es
Compartir

Durante el estreno de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' en Telecinco este martes, gala presentada por Jorge Javier Vázquez, hemos asistido a los primeros elagatos de la edición. Alegatos en los que ha ocurrido de todo después de que, como bien ha informado Laura Madrueño previamente, los concursantes se hayan tenido que posicionar detrás de los supervivientes nominados: Noel Bayarri, Kike Calleja, Gloria Camila y Fani Carbajo.

Y es que llegaba el momento de que Sonia Monroy se posicionase y la actriz y cantante española ha sufrido un pequeño arrebato envuelto en incertidumbre y dudas. Y no es para menos: se trata de los primeros posicionamientos de esta edición de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' y la que fuera participante de 'Supervivientes 2011' se ha visto superada por la situación.

PUEDE INTERESARTE

La petición de Jorge Javier Vázquez a Sonia Monroy

Ante las sucesivas dudas de la actriz, Jorge Javier Váquez se ha visto obligada a hacerle una petición. ¡No dudes en saber cuál ha sido la petición que le ha hecho Jorge Javier a la concursante dándole play al vídeo!

Temas