La audiencia de 'Supervivientes All Stars' se parte de risa con el gesto de Torres con Sonia Monroy en la prueba de localización

Rubén Torres y Sonia Monroy en la prueba de localizaciónTelecinco
La segunda gala de 'Supervivientes All Stars' ha estado llena de momentazos divertidos, como el de Jorge Javier Vázquez bromeando con Yola Berrocal al descubrir que se había llevado un mono de peluche a plató, muy similar al que su amiga Sonia Monroy se ha llevado a los Cayos Cochinos y del que no se despega nunca. Otro de los momentos más divertidos ha ocurrido durante la prueba de localización, tal y como han señalado los espectadores del reality de Telecinco en la red social X, el antiguo Twitter.

En esta ocasión, los dos equipos debían completar una prueba que nunca se había realizado antes en el concurso, en la que tenían que superar un circuito y, después, una compañera tenía que hacer un puzle en el menor tiempo posible: el equipo blanco escogió a Adara Molinero y el negro a Gloria Camila. En la prueba iban uno detrás de otro y ha sido en ese circuito cuando se ha producido un divertido momento entre Rubén Torres y Sonia Monroy.

Al ir tan rápido, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha empujado con el casco el trasero de su compañera, provocando las carcajadas de los espectadores, que así lo han comentado en las redes sociales: "Esto ha sido una maravilla", "Torres con el casco empujando el culo de Sonia Monroy, buenísimo".

El equipo blanco - formado por Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Sonia Monroy, Noel Bayarri, Rubén Torres, Fani Carbajo y Adara Molinero - no solo ha conseguido despertar las risas de la audiencia, sino también ganar la prueba, pues la han completado en menos de seis minutos, mientras que los concursantes del equipo negro - compuesto por Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Alejandro Albalá y Kike Calleja, que ha sido expulsado - han superado los nueve minutos.

Los ganadores de la prueba han escogido quedarse una semana más en Playa Armonía, que es la que mejor dotación tiene, y el otro equipo ha tenido que conformarse con tener que pasar otros siete días en Playa Caos.

