Yola Berrocal

Marta Peñate explica sus expresiones faciales ante el relato de Yola Berrocal sobre Sonia Monroy en 'Supervivientes All Stars'

Marta Peñate
Marta Peñate dando explicacionesMediaset
Yola Berrocal dejó sorprendido a Jorge Javier Vázquez en la segunda gala de 'Supervivientes All Stars 2025' porque llevó un peluche de un mono a plató. La representante contó que se lo había llevado para apoyar a su amiga Sonia Monroy, que ni en esta edición ni tampoco en la de 'Supervivientes 2011' se separó de su peluche, Salvaje. Fue entonces cuando reveló que el monito de peluche fue un regalo que la actriz recibió por parte de su madre, que ya ha fallecido.

Mientras Yola Berrocal contaba la historia, el presentador le escuchaba atentamente pero en pantalla a quien se veía al lado de la representante era a Marta Peñate, que estaba sentada a su lado en el sofá en su rol como defensora de su novio, Tony Spina. Las expresiones faciales de la canaria durante el relato de la exconcursante de 'La casa fuerte' llamaron la atención en las redes sociales y, para frenar las críticas, ha querido darles una explicación.

"Esa es mi cara de pena porque contaba que el mono de Sonia se lo regaló la mamá, que en paz descanse. Me llevo muy bien con ella, cariño", ha explicado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', desvelando así que tiene una estupenda relación con Yola Berrocal y que solo estaba mostrando tristeza por la historia que estaba contando acerca del origen del objeto personal de Sonia Monroy.

