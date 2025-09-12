Patricia Fernández 12 SEP 2025 - 03:20h.

Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González, nominados esta semana

El divertido momento de Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Supervivientes All Stars 2025': "Tiene menos expresión que yo ahora mismo"

Después de darse la primera expulsión de esta edición de 'Supervivientes All Stars', siendo Kike Calleja el que abandona Honduras, llegaban las segundas nominaciones en la palapa, en la que el expulsado iba a tener una importante misión.

Kike Calleja, como expulsado, da el 'beso de la traición'

"Has sido expulsado, pero Poseidón te otorga un último privilegio, un poder muy importante que se llama 'el beso de la traición': tienes que elegir a qué compañero le das un punto directo para la nominación de esta noche, ese punto se sumará al computo total y tu decisión puede cambiar el resultado de las nominaciones", le explicaba Jorge Javier Vázquez a Kike Calleja. El que tenía que volver con el resto a la palapa "y sin dar explicaciones, darle un beso en la mejilla a la persona" que le daba ese punto. Momento en el que el periodista no lo dudaba y se lo daba a Sonia Monroy, a la que le daba directamente este punto.

Miri Pérez-Cabrero y Gloria Camila se convierten en líderes esta semana

Y tras esto, llegaba el momento de que ambas playas disputaran el juego de líder, en el que cada uno en su estructura tenían que aguantar sujetándose con su cuerpo colgando entre las dos paredes. Los primeros en disputarlo eran los aspirantes a leyenda de 'Playa Armonía', los que intentaban aguantar lo máximo posible y que terminaba en un durísimo duelo entre Miri y Rubén Torres, que vencía la concursante y se hacía con el collar de líder de su grupo.

Momento en el que 'Playa Caos' tenía que disputar este juego, todos lo intentaban lo máximo posible y el duelo final quedaba entre Jessica Bueno y Gloria Camila, siendo esta última la que se hacía con el collar de su equipo.

Así han sido las nominaciones

Los primeros en nominar eran los concursantes de 'Playa Armonía':

Rubén Torres: nomino a Adara porque esta semana creo que ha sido la que más percances ha tenido con mis compañeros y he visto malas actitudes.

Sonia Monroy: aunque me lo he tomado bien, nunca hubiera agarrado nada sentimental de mis compañeros, por eso nomino a Adara.

Noel Bayarri: nomino a Fani porque creo que es la que más complica la convivencia, aunque no tengo nada en contra de ella.

Adara Molinero: nomino a Rubén Torres porque se cree el jefe de la playa y está buscando problemas todo el rato conmigo, no sé qué le pasa.

Tony Spina: nomino a Fani porque ayer comió bien y después tuvo la caradura de luego querer nuestra comida.

Fani Carbajo: voy a nominar a Adara, no me ha gustado de que me deje como egoísta por el tema del pez.

El nominado del grupo en 'Playa Armonía' era Adara Molinero y Miri, como líder, tenía que dar su nominado directo: "Es por descarte, nos llevamos todos bastante bien, nomino a Tony". "No me lo esperaba porque tenemos buena relación, pero me gusta ponerme a prueba, si me tengo que quedar aquí es porque el público quiera", reaccionaba él.

Y llegaban las nominaciones de 'Playa Caos':

Elena Rodríguez: Nomino a Alejandro Albalá.

Iván González: Por descarte, a Jessica Bueno.

Carlos Alba: nomino a Elena.

Jessica Bueno: Nomino a Elena por descarte.

Alejandro Albalá: nomino a Elena.

El nominado de 'Playa Caos' es Elena, la que se quedaba un poco sorprendida: "No me lo esperaba, pero no pasa nada. No quería estar nominada con ella porque sé lo que puede pasar". Lo que dejaba también a Adara con la boca abierta.

"Me voy a guiar por esta semana, lo siento mucho, pero te nomino a ti, Iván", entonaba Gloria Camila como líder de grupo.

Por lo tanto, los nominados de esta semana en 'Supervivientes All Stars' son Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González. ¡Ya puedes votar a quién quieres salvar, de manera gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity!