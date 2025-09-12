Supervivientes 12 SEP 2025 - 10:56h.

La emotiva reacción de Teresa Bass tras la nominación de Iván González en 'Supervivientes: All Stars'

Teresa Bass reacciona al emotivo mensaje de su novio, Iván González, antes de saltar del helicóptero en 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Sorpresas en la palapa al conocer los nombres de los segundos nominados de 'Supervivientes: All Stars'. Los concursantes dieron sus nombres y sus motivos y alguno se mostró sorprendido a la hora de saber que se encontraba en la cuerda floja. Iván González fue uno de los señalados (está nominado junto a Tony Spina, Adara Molinero y Elena Rodríguez) y su novia, Teresa Bass, no ha tardado en reaccionar a través de sus redes sociales.

Playa Caos y Playa Armonía han nominado por separado y han colocado en la palestra a cuatro nuevos nominados tras la eliminación de Kike Calleja, que se convirtió en el primer expulsado de la edición en esta segunda gala del reality. En Playa Caos, el grupo señaló a Elena como la nominada del grupo mientras que Gloria Camila, líder de su grupo, tuvo que nominar directamente a uno de sus compañeros:

PUEDE INTERESARTE La historia familiar de Iván González: creía que su madre era su hermana y descubrió la verdad a los 14 años

"Yo estaba entre Alejandro (Albalá), que me nominó directamente y me dolió y me decepcionó..., pero me voy a guiar por esta semana y, con quien he tenido más trifulcas y, lo siento mucho, pero te nomino a ti, Iván", fueron sus palabras. Por su parte, Iván encajaba la nominación directa con cierta tranquilidad: "No pasa nada, se acepta. No me lo esperaba porque te has pasado todo el tiempo diciendo que yo te iba a nominar cuando fuera líder...".

La reacción de Teresa Bass tras la nominación de Iván González

Tras la trepidante gala y después de conocer a los nuevos nominados, Teresa Bass no dudó en mostrar, a través de sus redes sociales, lo dolida y decepcionada que estaba tras ver a su novio en la cuerda floja después de recibir la nominación directa por parte de Gloria Camila: "Así me acuesto hoy", escribe la influencer junto a una fotografía de ella misma en la que se encuentra visiblemente emocionada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con los ojos lloroso, la novia de Iván González continúa su mensaje en el que muestra cómo se siente al respecto: "Qué nominación menos merecida", añade Teresa, que remata esta story pidiendo el voto por Iván. Recuerda que puedes votar por salvar a cualquiera de los cuatro nominados (Iván, Adara, Elena y Tony) a través de la app de Mediaset Infinity y de manera gratuita.

Nuevo rifirrafe entre Iván González y Gloria Camila

No es de extrañar que Gloria Camila haya nominado a Iván después de los continuos desencuentros que ha protagonizado desde el inicio de la edición. En la gala de esta semana, y antes de las nominaciones, protagonizaron un nuevo rifirrafe en el que hablaron de la relación/no relación que mantuvieron en el pasado: