Los colaboradores, sobre la nominación directa de Alejandro Albalá a Gloria Camila: "Entiendo que se enfadara"

Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' analizan en exclusiva si la decisión de Albalá de nominar a Gloria Camila fue estrategia o un gesto personal, ¡dale play!

Además: Carmen Borrego opina sobre el tonteo entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá: "Miri se puede enamorar"

La segunda gala de 'Supervivientes All Stars' no solo dejó claro quiénes son los primeros nominados, también abrió el primer gran debate del concurso. Tras conocer los nombres que el grupo había decidido, Alejandro Albalá, en calidad de líder, tuvo que hacer uso de su nominación directa y sorprendió al elegir a Gloria Camila.

Una decisión que muchos interpretaron como un movimiento estratégico, pero que también ha levantado sospechas de que detrás pueda haber cuentas pendientes del pasado.

En exclusiva para esta web, Carmen Borrego, Suso Álvarez, Carmen Alcayde, Anita Williams y Borja González han analizado la polémica nominación de Albal�á. Los colaboradores valoran si fue un gesto pensado para ganar ventaja en el concurso o si, por el contrario, pesó más la historia personal entre él y Gloria.

Lo que sí está claro es que la elección no ha dejado indiferente a nadie. Mientras Gloria Camila terminó la gala visiblemente afectada, en los platós la nominación de Albalá ha abierto un debate que promete dar mucho juego durante las próximas semanas. Dale Play y no te pierdas sus opiniones.

Carmen Borrego, sobre el tonteo entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá: "Miri se puede enamorar"

En apenas seis días de concurso, 'Supervivientes All Stars' ya tiene una pareja que acapara todas las miradas: Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá. Desde el salto del helicóptero hasta las noches en la playa, los dos concursantes han mostrado una complicidad que no pasa desapercibida: bromas, confidencias, caricias y miradas que hablan por sí solas.

La conexión entre ellos ha generado un auténtico debate en el plató del programa. Los colaboradores no se ponen de acuerdo sobre lo que está ocurriendo en los Cayos Cochinos. Para algunos, lo que estamos viendo podría ser el inicio de una verdadera historia de amor; para otros, en cambio, se trata de un tonteo pasajero o incluso de una estrategia para ganar minutos en pantalla. Por ello, Carmen Borrego, Suso Álvarez, Carmen Alcayde, Anita Williams y Borja González nos han dado su opinión en exclusiva para esta web. Dale Play.