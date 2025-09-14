Supervivientes 14 SEP 2025 - 14:01h.

Kike Calleja se reencuentra con su maleta tras ser el primer expulsado de 'Supervivientes: All Stars'

Kike Calleja se ha convertido en el primer expulsado de la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars' tras un ajustado duelo con Fani Carbajo. Nada más llegar al hotel, se ha reencontrado con su maleta. Han pasado pocos días desde que se separó de ella, pero suficientes para anhelar algunas de las prendas que ha echado en falta cuando se encontraba en la playa con un bañador o con la poca ropa que tenía mojada.

"Tengo todos mis amuletos aquí. La verdad es que no me han servido de mucho", es la primera reacción en tono de broma de Kike Calleja al abrir su maleta. Tiene la ropa preparada que tiene previsto cuando regresa a España y dice tener muchas ganas de ponerse una camiseta blanca, la cual se acerca a la cara para olerla: "Huele a suavizante. Las de la isla no os quiero contar cómo huelen", bromea al respecto.

Kike Calleja muestra lo que más ilusión le hace recuperar de su maleta

Tras mostrar algunas de sus prendas de ropa, Kike Calleja se detiene para enseñar algo que se había llevado consigo. No lo había enseñado hasta ahora y se trata de una foto de su boda con Raquel Abad: "La dedicatoria me la quedo para mí. La foto es lo que más ilusión me hace recuperar de todo". Además, confiesa tener ganas de "volver a ver su cara, leer sus palabras".

Tras esto, Kike dice tener muchas ganas de poder cambiarse de ropa para "volver otra vez a la normalidad": "Por fin vuelvo a ser persona. He recuperado mi maleta, mi ropa, mis cosas. Deseando recuperar mi vida y dentro de poco nos vemos en Madrid y en los platós", ha sido el mensaje que ha querido lanzar Kike Calleja.