La reacción de Kike Calleja al leer su carta del pasado: la escribió antes de participar en 'Supervivientes All Stars'

La reacción de Kike Calleja al reencontrarse con su maleta: "Es lo que más ilusión me hace recuperar"

Tras convertirse en el primer expulsado de la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars', Kike Calleja se prepara para iniciar su regreso a España. Antes de esto, el periodista y colaborador de televisión se ha reencontrado con una carta que se escribió a sí mismo justo antes de que comenzara esta dura experiencia. ¿Quieres conocer el contenido de la carta del pasado de Kike Calleja? Él mismo la comparte con todos.

"Hola campeón. Si estás leyendo esto es porque tu aventura ha finalizado", comienza a leer Kike Calleja. Ya en su momento, el periodista no quería ver esta eliminación como una derrota y escribió que esto se trataba de "un punto y seguido" en su vida porque "fuera te esperan muchas cosas buenas y bonitas". Tras leer esto, hace un inciso y aclara que parte de esas cosas bonitas es volver a ver su mujer, Raquel Abad, a su familia y a sus amigos.

Decía en su carta Kike Calleja que esperaba que esta experiencia le ayudara a superar sus miedos e inseguridades y, aunque su paso por el reality ha sido corto, parece que ha podido cumplir y superar este gran reto: "Nada más subirme al helicóptero ya he conseguido superar retos y superarme a mí mismo". Además, dice que su verdadero premio es el amor de su mujer, su familia y sus amigos.

El balance de Kike Calleja tras su paso por 'SV: All Stars'

"El balance que hago del concurso es que salgo con muy buen sabor de boca. Me hubiera gustado haber durado más, pero bueno, hay que aceptar en la vida las cosas que van pasado. La semana que estuve aquí hice todo lo que pude. Conseguí pescar, recoger leña, saltar desde el helicóptero muy alto...", son parte de sus palabras en esta reflexión.

"La verdad es que tuve muy buena relación con mis compañeros del grupo. Creo que me han conocido, que es lo que más ilusión me hace, y sus lágrimas de emoción días antes de conocer al expulsado, pues la verdad es que me hicieron muy feliz", remata Kike Calleja con su mensaje a cámara.

El reencuentro de Kike Calleja con su maleta tras ser expulsado de 'SV: All Stars'

Además, Kike Calleja se ha reencontrado con su maleta y ha llamado la atención un amuleto muy especial que se llevó a esta aventura: "Es lo que más ilusión me hace recuperar", confiesa ante la cámara.