"No me lo esperaba": sorpresa total en la Palapa ante los señalados en las segundas nominaciones de 'Supervivientes All Stars 2025'

Elena Rodríguez, durante 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' se mostraba muy afectada por lo ocurrido en las nominaciones, asegurando que se sintió traicionada por Carlos Alba y Jessica Bueno, de los que no se esperaba el voto. Algo de lo que hablaba con ellos en la playa y esto generaba una fuerte discusión con Jessica.

"Estoy muy decepcionada, no voy a ir de víctima, pero tú me nominaste cuando viste que Adara estaba nominada, pensaba que eras de otra manera. Eso fue maldad, estrategia pura y dura", le aseguraba Elena a Jessica tras las nominaciones.

"Me estás juzgando, no tenía ni idea de a quién iba a nominar", le aseguraba una Jessica visiblemente afectada, que le dejaba claro que va a pensar en ella: "He entrado aquí sola y voy a salir sola, si tú te puedes salvar el culo para no salir nominada lo haces, voy a estar luchando hasta la última semana, le pese a quien le pese. No me vas a decir falsa ni mala persona, lo que me digas me da igual. Lloro por impotencia, no tengo maldad, si te ha tocado a ti esta vez te jo*, la semana que viene me tocará a mí".

Elena y Jessica se explican en el 'Oráculo de Poseidón'

Tras ver estas imágenes de tensión entre ellas, Jessica y Elena hablaban sobre esto en el Oráculo de Poseidón. "Cuando discuto me pongo muy nerviosa, lloro de la impotencia cuando siento que me están juzgando y tengo que defenderme. Yo en ningún momento quería hacer daño a nadie, esto es un juego, todos tenemos que nominar", explicaba Jessica.

Y Elena le dejaba claro que su decepción fue porque "ella no lo hubiera hecho" porque se guía por su corazón: "Para mí fue que te salvaste el culo, lo has conseguido, la semana que viene estoy en mi casa". "Cualquiera de lo que estamos aquí queremos llegar hasta el final", volvía a repetir Jessica.