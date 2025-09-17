Pedro Jiménez 17 SEP 2025 - 01:00h.

Playa Armonía

Una gran discusión ha tenido lugar en 'Playa Armonía'. Todo ha ocurrido en plena repartición de comida, que ha corrido la última a cargo de Adara Molinero. Y no solo la repartición, sino también la propia cocina, puesto que a la colaboradora e hija de Elena Rodríguez también le ha tocado ser la última en ponerse a los fogones. Aunque a priori parecía tenerlo todo controlado, el arroz se acabaría quemando, algo que hacía reaccionar rápidamente al resto de sus compañeros. Pero no sería lo único que se quemaría: también los peces, dándose cuenta de esto Rubén Torres. Finalmente, Adara Molinero acabaría derrumbada tras su gran bronca con la playa, en concreto con Miri Pérez-Cabrero.

Un Rubén Torres que reclamaba a sus compañeros (en este caso a Fani, que junto a Adara se encargaba también de la cocina) que vigilara todo. Miri Pérez-Cabrero también estallaba de manera paralela ante Adara Molinero, pero esta no tardaría en realizar su réplica: "No eres la teacher. Yo que he estado haciendo, ¿tomando el sol?". Pero estas palabras daban igual: Rubén Torres y Miri estaban totalmente fuera de sí al ver que la comida del grupo corría peligro.

Llegaba el momento de probar el arroz y Miri confesaba que no se había quemado, sino que tan solo estaba duro. La bronca iba a más y más conforme los segundos pasaban en 'Playa Armonía', con una Adara justificando que el arroz estaba "oscuro" porque se había "hecho con isotónico": "No nací ayer".

Miri Pérez-Cabrero se acababa yendo y Rubén Torres daba la cara por su compañera y continuaba echándoles en cara tanto a Adara como a Fani que no hubiesen supervisado el arroz, ante el "no eres el jefe" de una Adara que se lo repetía una y otra vez.

'Playa Armonía' salta por los aires

La discusión acababa salpicando a Noel Bayarri, que se posicionaba a favor de lo que Rubén Torres y Miri estaban diciendo, y asumía galones: "Lo hago yo, porque para hacerlo mal...". "Noel, tenías el culo en la esterilla bien plantado", le reprochaba Adara Molinero, tras lo que el influencer explotaba tachando a la colaboradora de "víctima".

Posteriormente, en directo, 'Playa Armonía' ha 'saltado por los aires' con los concursantes enfrentados entre sí y con un arroz que ha provocado una gran crisis en una de las playas, con un conflicto abierto y, hasta el momento, sin resolver.

