Sonia Monroy pierde la paciencia y le hace la cruz a Tony Spina en 'Supervivientes All Stars 2025': "Es más falso..."
La actriz no ha dudado en desahogarse con Miri Pérez-Cabrero: "No aguanto más"
Los días pasan en los Cayos Cochinos y, con ellos, la paciencia de Sonia Monroy se ha ido agotando poco a poco. La concursante de 'Supervivientes All Stars 2025' ha dicho 'basta' y ha decidido hacerle la cruz a Tony Spina, anunciando que para ella había llegado un momento de inflexión y que todo cambiaría de ahora en adelante con algunos de sus compañeros.
Y es que en 'Playa Armonía', precisamente ha sido la armonía la que ha desaparecido por momentos. Sonia Monroy ha llegado a su límite y no ha dudado en desahogarse con Miri Pérez-Cabrero: "No aguanto más, ya llevo aguantando... Ya le he perdonado varias. Ya se acabó. Es venir a provocar", ha comenzado contándole a su compañera.
"Yo me he ido muchas veces, no he querido pelear, se acabó. Para mí Tony Spina ya se acabó. Que luego no venga a decirme que me quiere mucho. Es más falso...", ha continuado mostrando su descontento con el novio de Marta Peñate.
Y, ante tal situación, la actriz tiene muy claro cuál es su plan: "Prefiero irme que perder mi tiempo y mis energías discutiendo con una persona que tiene mucha energía para eso. Yo no. Yo quiero invertir mis energías en otras cosas. Con él te quedas en bucle. Para mí ya este chico...". Algo que ha aplaudido Miri: "Muy bien, me encanta, Sonia. Tú no entres".
El consejo de Miri Pérez-Cabrero
Sonia ha explotado, y cree que es porque lleva "aguantando mucho". Eso sí, "no solo de Tony, de todos": "Lo único que pido es que me dejen en paz. Si me voy, porque me voy. Si estoy ahí, porque estoy ahí. A mí me gustaría hacer más cosas de las que hago, no lo hago porque es todo...".
Al escucharla, Miri no ha dudado en darle un consejo: "Pues hazlas. Hay que poner los puntos sobre las íes, porque si no te torean y te pisan. Y aquí no hay que dejarse pisar".