Concursantes
Miri Pérez-Cabrero y su declaración de intenciones tras sus últimos acercamientos con Alejandro Albalá: "Las cosas se demuestran"
Un nuevo salvado de 'Supervivientes All Stars' se decide tras un intenso enfrentamiento entre dos pesos pesados de la edición: la lista definitiva
Miri Pérez-Cabrero no descarta tener una noche de pasión con Alejandro Albalá. Al menos, así lo ha dejado caer en la playa ante sus compañeros, algo que sin duda marcaría un punto de inflexión claro entre los dos concursantes, cuya relación va cada vez de menos a más en Honduras.