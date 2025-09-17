Pedro Jiménez 17 SEP 2025 - 19:58h.

La veterana concursante ha dicho basta: te explicamos todos los motivos de su bajonazo en las últimas horas en Honduras

Sonia Monroy es toda una estrella televisiva. La actriz y cantante de 52 años, además de modelo, es un rostro más que conocido en Mediaset y, después de 15 años, desde que participó en aquella mítica edición de 'Supervivientes 2011', ha regresado a los Cayos Cochinos para intentar dar lo máximo en esta edición compuesta de verdaderas estrellas que se está emitiendo en Telecinco desde hace relativamente poco.

Pero el cansancio hace mella en la concursante, que a pesar de mostrar en muchas ocasiones su liderazgo y dotes de supervivencia, ya se ha derrumbado en más de una ocasión superada por las pocas dotaciones que hay en su playa, entre otras cosas.

Miri, que se daba cuenta de cómo se encontraba la actriz, se dirigía a esta interesada por cómo se encontraba, ante lo que esta respondía que el oído le dolía "mucho". Y es que el viento y el temporal azota en más de una ocasión con mucha fuerza la playa y es algo que los concursantes acusan en más de una ocasión: "El aire", señalaba la cantante, para posteriormente añadir que dormir en la cabaña que han dormido últimamente le está pasando factura.

"Lo pasé fatal ayer", confesaba Monroy ante una Miri que se preocupaba por su salud. Y es que el temporal que ha habido en los últimos días en los Cayos Cochinos ha sido tremendo, llegando incluso la lluvia y tormenta al refugio de los concursantes: "Tengo claustrofobia y que te caiga toda la lona así... no paraba. La otra vez tuvimos tormenta, pero paró. Pero es que ayer yo decía: 'Madre mía, esto es una tortura'".

Fani Carbajo y sus dolores al despertarse

Fani Carbajo es otra de las concursantes que no ha tenido su mejor día en los Cayos Cochinos en las últimas horas. La que fuera concursante de 'Supervivientes 2020' se ha despertado con dolores en el hombro y no ha tardado en sentir su frustración al respecto ante Adara Molinero, que se encontraba junto a ella: "No me puedo mover", le señalaba a Adara, tras lo que confesaba que había estado durmiendo toda la noche en una posición un tanto incómoda. "No ha sido una noche muy agradable. Entre las lluvias, el hombro y todo, fatal", confesaba en exclusiva ante las cámaras de 'Supervivientes All Stars'.