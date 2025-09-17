Los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el acercamiento de Adara y Fani: ¿amistad o estrategia?

Rocío Belén Paleari 17 SEP 2025 - 14:00h.

Miguel Frigenti, Makoke y Alejandro Nieto analizan el acercamiento de Fani Carbajo y Adara Molinero en una entrevista exclusiva

Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' revelan el peor error que puede cometer un concursante

El reality 'Supervivientes All Stars' ha sido testigo de uno de los giros más inesperados de la temporada: el aparente acercamiento entre dos de sus concursantes más polémicas, Adara Molinero y Fani Carbajo. Después de protagonizar varios enfrentamientos en sus primeros días en Honduras, las dos supervivientes han demostrado que son capaces de trabajar en equipo durante una jornada de pesca que sorprendió a todos.

La gran pregunta que se plantean tanto los colaboradores como los espectadores es si este acercamiento responde a sentimientos genuinos o forma parte de una estrategia más amplia. La experiencia de ambas concursantes en el mundo de los reality shows las convierte en jugadoras conocedoras de las reglas del juego. ¡Dale play al vídeo para descubrir la opinión de los colaboradores!

De la tensión inicial a la colaboración

Miguel Frigenti se mostró especialmente escéptico ante esta nueva dinámica. "Yo no lo he entendido, Fani, me parece que está muy torpe", declaró el colaborador, sugiriendo que no percibe autenticidad en este acercamiento. Sin embargo, Frigenti también reconoció la experiencia de ambas concursantes: "Adara y Elena deberían darle un máster al resto de sus compañeros porque ya tienen experiencia en realities".

Una perspectiva diferente aportó Alejandro Nieto, quien observó una dinámica específica en esta nueva relación. "Fani está siendo un poco palmerilla de Adara", comentó, sugiriendo que podría existir un desequilibrio en esta aparente amistad, con Fani adoptando un papel más sumiso respecto a Adara.

Lo cierto es que 'Supervivientes All Stars' es un reality muy intenso y la capacidad de ambas para mantener esta aparente tregua ante futuras pruebas de liderazgo, nominaciones y decisiones estratégicas del juego será la verdadera prueba de fuego para determinar si estamos ante una amistad real o una mera alianza temporal. ¡Dale play al vídeo para descubrir las declaraciones de los colaboradores!

Una amistad entre mujeres bravas

Por el contrario, Makoke se mostró más optimista sobre las posibilidades de que surja una verdadera amistad entre las dos supervivientes. "Pueden hacer una amistad, al final 'Supervivientes' es mágico", afirmó la colaboradora, haciendo referencia al poder transformador que tiene el reality show para cambiar relaciones y crear vínculos inesperados. Makoke también destacó el carácter de ambas participantes: "Son dos mujeres muy bravas". ¡Dale play al vídeo para conocer el análisis completo de esta amistad!

