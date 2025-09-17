Ana Carrillo 17 SEP 2025 - 19:09h.

Alejandro Nieto cree que la amiga de Anita Matamoros está haciendo un buen concurso, pero no piensa lo mismo de Adara Molinero

Alejandro Nieto, ganador de 'Supervivientes 2022', ha recibido muchas preguntas de sus seguidores de Instagram acerca de Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero, que han protagonizado una discusión en 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'. El novio de Tania Medina no ha tenido problema en mojarse y alabar como concursante a la amiga de Anita Matamoros, mientras que ha criticado la forma de concursar de la hija de Elena Rodríguez.

El andaluz ha explicado que todos los concursantes tienen derecho a opinar sobre los otros, como piensa que Adara ha hecho con los chicos de su grupo: "Es que si ella lo hace... Pero es que Adara siempre busca victimizarse, todo lo que sea buscar el pleito bien, pero luego cuando ya le sacan los dientes empieza a decir que le están analizando, que se siente mal, pero es lo que hace ella".

"No quiero hablar mal de Adara, pero es que es lo que siento. Para mí Miri lo está haciendo muy bien, le planta cara y eso gusta", ha añadido el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que cree que Adara no está gustando al público: "El otro día por ejemplo hablaba de Miri y Alejandro como el 'carpetazo' del 'mechitas' cuando ella en todos los realities se ha dedicado a lo mismo, a enamorarse y a hacer el 'carpetazo' siempre".

"Pienso que necesita el pleito para que se hable de ella, no hay otras alternativas porque como superviviente... En las pruebas siempre se cae la primera... Me parece muy torpe, no le he visto haciendo fuego ni intentándolo, ha pescado unos peces diminutos, se pone en la cocina y se le quema el arroz", ha continuado argumentando Alejandro Nieto para explicar por qué no le convence Adara como concursante.

"Pienso que Adara necesita el pleito para que se hable de ella"

Para Miri tiene palabras muy diferentes, porque considera que es una gran superviviente que se ha "preparado bastante tanto física como mentalmente" para la aventura: "Me parece una posible ganadora, una posible finalista, porque lo está haciendo muy bien, está dándolo todo en las pruebas y está ganando pruebas de líder".

Lo que cree que no le beneficia es su "romance" con Alejandro Albalá porque considera que ya brilla como concursante en la supervivencia y en la convivencia por lo que cree que no debería hacer "un carpetazo" con el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun: "Lo está haciendo muy bien, lo está dando todo y me ha sorprendido para bien, me gusta mucho".