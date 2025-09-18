Lara Guerra 18 SEP 2025 - 00:02h.

Elena y Adara reaccionan a sus nominaciones y se emocionan tras la gala de 'Supervivientes'

Adara Molinero se rompe por completo en 'Supervivientes All Stars 2025' tras una monumental bronca en la publicidad: "Me lleva al límite"

La última gala dejaba nominadas a Adara Molinero y a su madre, una terrible situación para ambas siendo madre e hija. Sin embargo, ambos esperan que ninguna de ellas sea la eliminada de esta semana del concurso de 'Supervivientes'.

Adara tras la emisión confesaba a su madre que "estoy nerviosa. Hoy no me acordaba de la nominación pero al verte me he puesto atacada. Yo tengo esperanzas y espero que por lo menos una de las dos se salve".

Tras esto, la emoción colapsaba a Elena por sus increíbles ganas de quedarse: "Yo quería vivirlo, quería seguir y seguir. Tengo fuerzas joder...yo sé que cuando empiezo hago bum y caigo en picado por el físico, pero luego ya consigo ir para arriba". A lo que su hija le responde que le hubiera gustado vivirlo junto a ella, aunque sea "una semana o dos".

Sin embargo, los ojos vidriosos de Elena quedaban a un lado y dejaba claro una cosa: "Como me quede, van a caer como animales. Me la juegan una vez, pero no lo hacen ni una más. O ganabas tú o ganaba yo y ahora ninguna de las dos". Después, ambas se fundían en un abrazo que dejaba una Adara entre lágrimas.