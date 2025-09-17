Concursantes
'Playa Caos' recupera el fuego el tiempo récord: el increíble trabajo en equipo y la concentración de Iván lo dice todo
La expulsión de Adara, Elena o Iván, un espectacular juego de localización y la final del juego de líder, en ‘Supervivientes All Stars’
Los concursantes de 'Playa Armonía' sufrieron un duro varapalo después de que, tras una fuerte tormenta que azotó su playa, se quedaran sin fuego. Es por ello que se han enfrentado a un gran reto: hacer de nuevo fuego, algo muy complicado y que todos, con Iván como director de orquesta, han conseguido de nuevo.