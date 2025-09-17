Pedro Jiménez 17 SEP 2025 - 23:51h.

Compartir







Los concursantes de 'Playa Armonía' sufrieron un duro varapalo después de que, tras una fuerte tormenta que azotó su playa, se quedaran sin fuego. Es por ello que se han enfrentado a un gran reto: hacer de nuevo fuego, algo muy complicado y que todos, con Iván como director de orquesta, han conseguido de nuevo.