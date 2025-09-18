Pedro Jiménez 18 SEP 2025 - 23:57h.

Durante la gala de 'Supervivientes All Stars' que hemos vivido este jueves en Telecinco, presentada por Jorge Javier Vázquez, los concursantes se han enfrentado a 'El Caballo de Troya', un espectacular juego de localización en el que han tenido que manejar por equipos una estructura para rescatar una serie de figuras geométricas que posteriormente han tenido que encajar en sus respectivas plataformas. Todo esto viene después de los complicados días que han vivido los supervivientes en 'Playa Caos', quedándose sin fuego y haciendo la heroicidad de conseguirlo en tiempo récord, por lo que el juego de localización al que se enfrentaban hoy los concursantes, bien los de una playa por mantenerse y bien los de otra por querer cambiar, resultaba de gran importancia.

Pues bien, así lo han demostrado los supervivientes. Con la cooperación, el trabajo en equipo y el dinamismo por bandera, los concursantes han protagonizado un espectacular 'Caballo de Troya' en lo que ha sido su estreno en esta edición, con varios de ellos en el centro del caballo dirigiendo las operaciones y otro en el extremo del susodicho caballo, encargándose de ir posicionando las figuras en las plataformas. Primero 'Playa Caos' y luego 'Playa Armonía'.

Finalmente, los concursantes se han puesto junto a Laura Madrueño, expectantes por el resultado que habían conseguido y saber si ese cambio de localización se produciría o, por el contrario, las cosas seguían como hasta ahora. Tras un fuerte aplauso del público, y después de que la 'Yemayá de Chamberí' recordase lo "importante" que era el juego que acababan de realizar, esta ha procedido a desvelar los tiempos: "Me comentan que está ajustadísimo por una diferencia de un minuto".

El cambio de localización se hace realidad

Pero tan solo un equipo podía quedar ganador: mientras que 'Playa Armonía' había completado el juego en un tiempo de 8 minutos y 56 segundos, 'Playa Caos' lo había hecho en un tiempo total de 7 minutos y 46 segundos. Es por ello que esta última playa ha sido la ganadora del juego de localización.

La alegría de estos era máxima, saltando muy emocionados y algunos como Iván González derrumbados por lo "complicado" que había sido todo en los últimos días: "No solo por mi, sino por mis compañeras y compañeros, que se levantan rotos cada mañana. Todos vamos a estar mejor. ¡Gracias!".