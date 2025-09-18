Patricia Fernández 18 SEP 2025 - 23:14h.

Jessica Bueno se emociona mucho al escuchar la conversación entre Iván González y su novia, Teresa Bass

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' tienen los sentimientos a flor de piel y, es que, ya empiezan a echar mucho de menos a sus seres queridos, algo por lo que vivían un emotivo momento durante la ceremonia de salvación del barro.

Los nominados, Adara Molinero, Elena Rodríguez e Iván González, después de que Tony Spina se salvase el pasado martes en 'Tierra de nadie', recibían las palabras de apoyo en forma de alegato de sus seres queridos y, cuando llegaba el turno de que Iván pudiera escuchar a su novia, Teresa Bass, muchos de los concursantes terminaban entre lágrimas, una de las que más, Jessica Bueno.

Laura Madrueño preguntaba directamente a Jessica Bueno por sus lágrimas al escuchar a la novia de Iván, lo que esta explicaba: "Estoy conviviendo con él y está todo el día hablando de Teresa, cuando la he escuchado hablar a ella sabía que le iba a hacer mucha ilusión y yo estoy muy sensible, acordándome todo el día de mis hijos. Encima soy una romántica de la vida".

Jessica Bueno habla del amor a Jorge Javier Vázquez

Algo por lo que Jorge Javier Vázquez preguntaba a la concursante: "Entonces, ¿eres muy romántica? Y te has emocionado escuchando a la novia de Iván". Algo con lo que Jessica se confesaba: "Sí, soy muy romántica, pero ahora mismo prefiero no saber nada del amor. Me he emocionado porque me está todo el día hablando de ella y es como si la conociera, me he emocionado como si me hablara a mí".

Pero no era la única a la que le brotaban las lágrimas, Fani Carbajo también rompía a llorar: "Me ha pasado lo mismo, ha sido escuchar a Teresa y me imaginaba a Fran, echo tanto de menos a mi novio..."

Momento en el que Tony Spina también se pronunciaba sobre esto: "Estoy muy agradecido de que me salvaran el primero, pero me hubiera encantado estar en el lugar de ellos para poder escuchar a mi pareja".