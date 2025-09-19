Laura Ceballo 19 SEP 2025 - 01:17h.

Iván González se ha convertido en el primer salvado de la noche

Gloria Camila recibe una lacrimógena llamada de Ortega Cano para honrar el cumpleaños de Rocío Jurado: "Casi no puede hablar"

Compartir







Después de que Tony Spina se convirtiera en el concursante salvado el pasado martes durante la gala de 'Supervivientes All Stras: Tierra de nadie', todo quedaba entre Iván González, Adara Molinero y Elena Rodríguez. Uno de ellos iba a convertirse en el expulsado y, por consiguiente, iba a abandonar Honduras de manera definitiva.

Al poco de comenzar la gala de este jueves, Jorge Javier Vázquez anunciaba que había llegado el momento de que uno de ellos se salvara y, por tanto, se librara de la tan temida expulsión y se asegurara, al menos, una semana más en los Cayos Cochinos.

Iván González, primer salvado de la noche

Laura Madrueño se disponía entonces a comunicarles la decisión de la audiencia en una nueva ceremonia del barro: "El primer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva de esta noche es... ¡Elena!". Y, instantes después, repetía la dinámica y les transmitía el nombre del segundo concusante que continuaría nominado y que se batería con ella en el duelo final: "¡Adara!".

Madre e hija descubrían que, finalmente, se encontraban ante el peor escenario posible posible para ellas. "Estoy triste, la verdad, porque la última persona con la quería estar aquí, obviamente, es mi madre. Pero bueno, es un juego, ha tocado así... Qué le vamos a hacer", reaccionaba Adara. "Yo quiero que se salve ella, tiene mucho más que dar que yo. Es una luchadora y lo va a hacer muy bien. Se tiene que quedar", decía su madre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Madre e hija, en el duelo final

Tras una gala de lo más intensa, llegaba el momento de la verdad. Madre e hija se ponían en pie en el centro de la palapa para descubrir para cuál de las dos había terminado la aventura. Jorge Javier conectaba en directo con ellos y les trasladaba el veredicto final: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars', con sus votos en la app de Mediaset Infinity, han decidido que la concursante salvada sea... ¡Adara!".

La concursante salvada se venía completamente abajo mientras abrazaba a su madre, que no dudaba en consolarla: "Ya está, yo me voy feliz, mi vida está ahí fuera. Quiero que esto lo luches semana a semana. Disfruta, relájate, disfruta de este paisaje precioso. Lucha por lo tuyo, hija, también te pertenece. Yo desde fuera te defenderé todo lo que pueda. Tú lucha por esto. Piensa por quién estás aquí. Estoy tan orgullosa de ti... Jorge soy tan feliz de haber tenido a mis dos hijos. No puedo pedir más".