Las primeras estrategias de 'Supervivientes All Stars', bajo la lupa de los colaboradores de 'Tierra de nadie'

Rocío Belén Paleari 18 SEP 2025 - 11:36h.

¿Es pronto para hablar de estrategias o en un 'All Stars' todo se acelera desde el primer día?

Los colaboradores de 'Tierra de nadie' analizan en exclusiva para nuestra web los primeros movimientos en Cayos Cochinos, ¡dale play!

En 'Supervivientes All Stars' la palabra "estrategia" ha empezado a sobrevolar demasiado pronto. Apenas han pasado unos días de convivencia en Cayos Cochinos, pero los espectadores ya señalan movimientos que podrían marcar el rumbo de la edición. No se trata de un detalle menor: al ser un 'All Stars', los concursantes regresan con la experiencia de haber vivido antes la aventura y con la presión añadida de no repetir errores.

Con este escenario, en el debate de Tierra de nadie lanzamos una pregunta inevitable: ¿se están jugando ya las primeras cartas para llegar a la final? Y los colaboradores del programa han querido responder en exclusiva para esta web.

Algunos advierten que hay concursantes demasiado acelerados, que quieren recuperar terreno perdido respecto a su primera participación. Otros consideran que todavía es pronto para hablar de grandes alianzas, mientras que hay quienes ven movimientos más sutiles: estrategias silenciosas basadas en pasar desapercibido o apoyarse en la persona adecuada en el momento justo.

Lo interesante no son tanto los nombres propios —que el público ya está identificando desde casa—, sino el momento en el que surge el debate. Superado el ecuador de los primeros diez días, la convivencia empieza a consolidar afinidades, los roces se multiplican y la audiencia pone el foco en cada gesto. En esta edición, además, el margen de error es mínimo: los seguidores no solo juzgan lo que pasa ahora, sino también el recuerdo de lo que vivieron con ellos en su primera aventura.

¿Es pronto para hablar de estrategia? ¿O precisamente en un All Stars el tiempo corre más rápido de lo normal? Los colaboradores lo tienen claro: en Honduras nadie se mueve por casualidad. Dale play y no te pierdas el análisis exclusivo de Miguel Frigenti, Makoke, Alejandro Nieto, Anita Willians y Marta Peñate.

Los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el acercamiento de Adara y Fani: ¿amistad o estrategia?

'Supervivientes All Stars' ha sido testigo de uno de los giros más inesperados de la temporada: el aparente acercamiento entre dos de sus concursantes más polémicas, Adara Molinero y Fani Carbajo. Después de protagonizar varios enfrentamientos en sus primeros días en Honduras, las dos supervivientes han demostrado que son capaces de trabajar en equipo durante una jornada de pesca que sorprendió a todos. Miguel Frigenti, Makoke y Alejandro Nieto analizan el acercamiento de Fani Carbajo y Adara Molinero en una entrevista exclusiva, ¡dale play!