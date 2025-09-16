Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' revelan el peor error que puede cometer un concursante

Carmen Alcayde, Carmen Borrego, Anita Williams y Borja González comparten su visión sobre las estrategias fallidas en el reality más extremo de la televisión

Además, "No me lo esperaba": sorpresa total en la Palapa ante los señalados en las segundas nominaciones de 'Supervivientes All Stars 2025'

Compartir







Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' han compartido su experiencia y conocimiento sobre los errores más graves que pueden arruinar la participación de un concursante en el reality. En una entrevista exclusiva para esta web, Carmen Alcayde, Carmen Borrego, Borja González y Anita Williams analizaron las principales trampas que acechan a los participantes en los Cayos Cochinos.

La nueva edición de 'Supervivientes All Stars' ha arrancado con fuerza, reuniendo a concursantes que ya han demostrado su valía en anteriores ediciones del programa. Con las primeras tensiones apareciendo, los colaboradores aportan una perspectiva valiosa sobre las dinámicas del concurso. ¡Dale play y descubre los peores errores que puede cometer un concursante!

La autenticidad como clave del éxito

Carmen Alcayde, quien participó en la edición de 2025 del programa principal, fue contundente al señalar el error fundamental que cometen muchos concursantes: "El mayor error es intentar ser alguien que no eres para agradar al público". La colaboradora subrayó la importancia de mantener la personalidad auténtica durante toda la experiencia, ya que el público detecta rápidamente las actuaciones forzadas.

Por su parte, Carmen Borrego identificó otro error crucial relacionado con la convivencia: "Robarle comida a un compañero es lo peor que se puede hacer". La reflexión de Borrego apunta a uno de los aspectos más delicados del programa: la gestión de los recursos limitados. En un entorno donde la comida es escasa, el respeto hacia las pertenencias de los compañeros se convierte en un pilar fundamental de la convivencia.

Borja González, aportó una perspectiva psicológica al debate: "Dejarte llevar y que tu concurso sea lo que digan los demás". Su advertencia hace referencia a la presión que ejercen los compañeros, y la facilidad con la que un concursante puede perder el control de su propia estrategia. ¡Dale play para descubrir los errores que destacan todos los colaboradores!

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una edición cargada de segundas oportunidades

La actual edición de 'Supervivientes All Stars' representa una nueva oportunidad para concursantes que ya conocen las dinámicas del programa, pero también supone un reto adicional, ya que deben demostrar que han aprendido de sus errores pasados. Con momentos emotivos como la despedida de Kike Calleja tras ser el primer expulsado, el programa continúa combinando la supervivencia extrema con la dimensión humana que lo caracteriza.

Así nos contaba Raquel Abad, esposa de Kike Calleja, cómo llevaba la ausencia minutos antes de la gala en la que el público decidió salvar a Gloria Camila y mantener como nominado al periodista. La exconcursante de 'GH' se ha sincerado, en exclusiva para esta web: "El hecho de que no esté Kike en casa parece que faltan 100 personas", reconoce. Dale play y no te pierdas sus bonitas palabras.