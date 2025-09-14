Compartir







La segunda temporada de 'Supervivientes All Stars' comenzó anoche con su primera gala de expulsión, confirmando que las tensiones en Honduras prometen ser el gran espectáculo de esta edición. Tras una semana marcada por las nominaciones y las primeras fricciones entre concursantes, Kike Calleja se convirtió en el primer expulsado del reality, abandonando la aventura tras enfrentarse en la recta final a Fani Carbajo.

Sin embargo, la gala de anoche no solo trajo la primera despedida, sino que también estableció las bases para lo que promete ser una semana explosiva. Esta semana habrá doble expulsión, y los nuevos nominados ya han quedado confirmados: Adara Molinero, Elena Rodríguez, Iván González y Tony Espinosa. El público tendrá que esperar hasta el domingo para conocer a quién salva de esta nueva lista.

La rivalidad que marca el reality

En una entrevista exclusiva con los colaboradores del programa, les preguntamos sobre cuáles consideran que serán las grandes rivalidades de esta edición de 'Supervivientes All Stars'. Si bien las respuestas no fueron unánimes, Adara Molinero y Fani Carbajo emergen como las principales protagonistas del enfrentamiento.

Anita Williams fue contundente en su análisis: "Adara y Fani, eso está claro", y añadió con cierta preocupación por lo que está por venir: "nos vamos a tener que tragar unas buenas broncas de ellas dos". La colaboradora, conocedora de los mecanismos del reality, también advirtió sobre cómo las condiciones extremas de supervivencia intensifican los conflictos: "Cuando pasas hambre todo sale".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta predicción cobra especial relevancia cuando se analiza la dinámica de nominaciones de las últimas galas. Fani Carbajo quedó nominada en la pasada gala precisamente por las nominaciones de Adara Molinero y su madre Elena Rodríguez, evidenciando que el conflicto ya había comenzado a tomar forma desde los primeros días en Honduras.

La ironía del destino, o la mente estratega de los concursantes, quiso que en esta nueva gala, tanto Elena Rodríguez como Adara Molinero hayan quedado nominadas, convirtiendo la situación en un intercambio de papeles que promete intensificar aún más las tensiones entre los diferentes bandos que se están formando. No solo Fani y Adara tienen rifirafe, para Suso Álvarez hay otra dupla que podría tener discordia... ¡Dale play al vídeo para descubrir todas las rivalidades que predicen nuestros queridos colaboradores!