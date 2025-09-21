Laura Ceballo 21 SEP 2025 - 23:17h.

Sandra Barneda ha interrumpido momentáneamente la gala para comprobar qué había ocurrido

Este domingo, durante la emisión de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', Sonia Monroy ha vivido un inesperado percance. Laura Madrueño ya había dado paso a todos los concursantes, que se sentaban a los lados del 'Altar de Poseidón', y Sandra Barneda conectaba con ellos para empezar a comentar todo lo que han vivido en los últimos días.

Entre ellos, el reciente desencuentro entre Miri Pérez-Cabrero y Fani Carbajo. Recordemos que, el pasado jueves, Miri, como líder de su grupo, decidió nominar de manera directa a Fani, que no encajó del todo bien esta decisión. Pasados unos días, ambas reposaban lo ocurrido y lo comentaban con la presentadora.

Era entonces cuando Sonia Monroy, que estaba sentada precisamente al lado de Fani y detrás de Miri, lugar al que justo estaban enfocando las cámaras del programa, sufría un inesperado percance que obligaba a parar por un momento: "¡Ay! ¡Ay!", gritaba la actriz mientras se miraba la espalda.

Sandra Barneda pide a Sonia Monroy que levante el pulgar

"Sonia, ¿estás bien?", reaccionaba Sandra Barneda. Pronto, el resto de concursantes le explicaban a la presentadora lo que acababa de ocurrir: "Ha sido un almendrazo". Noel Bayarri aprovechaba para tirar de humor: "Eso dice que da buena suerte".

Después que Sandra le pidiera que levantara el pulgar para confirmar que, efectivamente, estaba bien, la superviviente tomaba la palabra para contar en primera persona lo que le acababa de ocurrir: "Sí, sí, estoy bien. Pero oye, que estas almendras son grandes, eh", decía mientras continuaba mirándose la espalda y, además, mirando hacia arriba para comprobar desde dónde podía haber caído la almendra.