La influencer, tras pensárselo mucho, seguirá en los Cayos Cochinos: así ha sido el momento de la decisión y lo que ha dicho

Continuar o marcharse, esa es la decisión que ha tenido que tomar Adara Molinero a lo largo de la gala de 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras' emitida en Telecinco este domingo, presentada por Sandra Barneda, tras activar el protocolo de abandono. Una decisión muy difícil y la cuál la colaboradora no ha tenido nada clara desde que ha comenzado el programa hasta el momento de la decisión definitiva. Pues bien, esa decisión ya está tomada y la colaboradora y concursante tiene claro qué va a hacer a partir de ahora.

Ya en la primera conexión con la influencer, Sandra Barneda le ha preguntado qué tal se encuentra y esta se ha sincerado: "Estoy". Ante la pregunta de Sandra Barneda sobre si se ha planteado abandonar el reality, esta ha subrayado que "sí", lo que ha disparado todas las alertas ya desde el comienzo de la gala, desatando todo tipo de especulaciones y reacciones en redes sociales. Posteriormente, ha matizado que se encuentra "desubicada, descolocada y débil": "Esto triplica todo lo esperado. Es muchísimo peor y muy duro. Desde casa no se puede llegar a ver la dureza. Es desesperante".

La decisión definitiva de Adara Molinero

Finalmente, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con Adara Molinero y, tras recomendarla que se lo pensara todo bien y valorase todas las razones que hicieron que activase el protocolo de abandono, ha querido señalar unas palabras de manera directa y sincera: "En este programa no se ve lo duro ni las circunstancias en las que estáis. Pero esto es 'All Stars', es otra liga".

Tras estas primeras palabras, la presentadora ha querido matizar que todos los concursantes que han ido a Honduras han sido "los elegidos entre muchos": "Sois los mejores, tenéis que ser valientes y aguantar en circunstancias que otros no aguantarían. Adara, a ti te han dado la tercera oportunidad. Solo quiero decirte que, cuando nos vimos en Vitoria, me dijiste que no aguantar en la primera edición de 'All Stars' te dolió muchísimo. Quiero que te lo pienses bien", ha añadido una presentadora que le pedía a Adara que si tomaba la decisión de continuar quería que demostrara que es 'All Star'.

Por último, Sandra Barneda le ha hecho la pregunta de manera oficial: "¿Quieres abandonar 'Supervivientes All Stars'?". La concursante, tras unos segundos de infarto, ha respondido que "sí": "Antes de venir aquí dije que si me caigo, me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar. Quiero seguir".