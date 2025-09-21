Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' revelan a qué concursante darían un consejo secreto

Rocío Belén Paleari 21 SEP 2025 - 13:13h.

En una entrevista exclusiva, Makoke, Miguel Frigenti y Alejandro Nieto han desvelado cuáles serían sus consejos más íntimos para los supervivientes que actualmente luchan por la victoria en Honduras

Además, los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el acercamiento de Adara y Fani: ¿amistad o estrategia?

‘Supervivientes All Stars’ no solo se vive intensamente en Honduras, también en el plató. Los colaboradores del programa, siempre dispuestos a analizar cada movimiento de los concursantes, han dejado al descubierto un costado inesperado: si tuvieran que elegir a un participante para darle un consejo secreto, ¿a quién se lo darían y qué le dirían?

Durante una entrevista con Makoke, Miguel Frigenti y Alejandro Nieto, las respuestas fueron tan sinceras como divertidas, y algunas incluso, nos dejaron bastante sorprendidos. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

Alejandro Nieto: el gran consejero

El primero en lanzarse fue Alejandro Nieto, ganador de la edición 2022 y ahora colaborador del programa. Con su habitual naturalidad, no dudó en sincerarse: “No niego que ya lo he hecho”, aseguró entre risas. Y añadió: “A Iván, a Tony y a Miri”. Sus palabras dejaron claro que, aunque esté del otro lado del plató, no ha podido resistirse a aconsejar a algunos de los aventureros antes de que se embarcasen a una nueva aventura en los Cayos Cochinos. ¡Dale play al vídeo para descubrir los consejos de Alejandro Nieto!

Frigenti y Makoke: con el foco en la estrategia

Por su parte, Miguel Frigenti puso la mira en una de las concursantes más comentadas de la temporada: “A Fani, porque creo que ahora la está liando”, sentenció el colaborador, que en más de una ocasión ha sido crítico con las estrategias de la exsuperviviente. Su respuesta dejó entrever que, aunque reconoce la fuerza de la concursante, considera que algunas de sus decisiones podrían ponerla en riesgo dentro del reality.

La tercera en responder fue Makoke, que no se guardó nada al hablar de Tony Spina, uno de los protagonistas indiscutibles del concurso: “No sé si está jugando a ser polémico, pero yo no me lo creo cuando lo veo”. La colaboradora dejó en el aire la duda sobre si el concursante está mostrando su verdadera personalidad o simplemente interpreta un papel para ganar protagonismo en el reality.

Con el paso de los días, los concursantes dejan de tantear el terreno para darle paso a la estrategia pura y dura... El análisis de los colaboradores pone de manifiesto que no toda estrategia es segura. ¡Dale play al vídeo para escuchar todos los consejos!

Marta Peñate desvela su consejo secreto para Tony Spina: "No te metas donde no te llaman"

No solo los colaboradores tienen consejos guardados bajo la manga. Marta Peñate, actual pareja del concursante Tony Spina tiene también una recomendación. En una entrevista exclusiva para esta web, la influencer y concursante de realities desvela cuáles serían sus consejos secretos si pudiera comunicarse con su novio. ¡Dale play al vídeo y descubre el consejo!