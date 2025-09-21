Pedro Jiménez 21 SEP 2025 - 22:06h.

La colaboradora de Telecinco ha señalado además que "han quedado muchas veces": "Son algo más que amigos"

Salen nuevas informaciones sobre el affaire entre Miri Pérez-Cabrero y Froilán. Después de que se les viera a ambos juntos este verano en actitud muy cariñosa en Ibiza, Carmen Borrego ha revelado en la parte que ha emitido 'Supervivientes All Stars' en Mediaset Infinity (media hora antes de su emisión en Telecinco) todo sobre su relación y los encuentros que han tenido.

Según la colaboradora de Telecinco -y tras mencionar las imágenes que hemos visto de los dos en Ibiza- "ha habido mucho más entre ellos": "Han quedado muchas veces este verano. Froilán se fue ya fuera y ella ha seguido llamándole a él. Han quedado muchas veces este verano. Son algo más que amigos, en algunas de las citas ha habido algo más".

Eduardo Pérez-Cabrero, padre y defensor de la concursante, ha indicado al respecto que cuando salieron las imágenes de su hija y Froilán en agosto, estuvo con su hija y ha hablado con ella sobre el tema "muy directamente": "Lo que he hablado con ella es que tienen una relación fantástica. No hay extras, hay una buena relación de amistad".

"No le está gustando cómo se está jugando con la relación"

Un Eduardo que siempre ha dejado claro en sus respectivas intervenciones sobre el tema desde que todo ocurrió que no ha habido nada más entre ellos, a pesar de que las especulaciones e informaciones sobre esto se suceden cada vez más desde que Miri ha aterrizado de nuevo en Honduras. Informaciones a las que se ha unido Alexia Rivas, que ha relevado que Froilán está "disgustado porque no le está gustando cómo se está jugando con la relación".

Sandra Barneda le ha preguntado al padre de Miri, Eduardo, por esas conversaciones que ha comentado que ha tenido con Miri y el defensor ha señalado que, aunque habla todo con ella, "siempre hay una pequeña cortinilla" que puede traducirse en que él no sepa algunas cosas: "Puede estar con otra persona, porque no tiene nada con Froilán. Que a lo mejor en el futuro pueda pasar algo, quién sabe".

