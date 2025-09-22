Supervivientes 22 SEP 2025 - 23:42h.

La concursante rompió a llorar junto a Sonia Monroy incapaz de contener la nostalgia por lo que dejó fuera y por la dura convivencia en Honduras

En Playa Caos, la parte más dura de ‘Supervivientes All Stars’, los sentimientos están a flor de piel y la convivencia ya comienza a pasar factura. Las últimas horas han estado marcadas por las emociones, primero con una inesperada confesión de Toni Spina y después con el bajón más duro hasta ahora de Miri Pérez-Cabrero.

Toni Espina se sincera sobre Marta Peñate

En un momento de calma junto a Adara, Toni no pudo contener sus pensamientos y habló con el corazón en la mano sobre su pareja, Marta Peñate.

“Mi miedo más grande es salir y que no esté todo como antes. Yo sigo súper enamorado, es mi vida, tío”, confesaba, visiblemente emocionado.

El superviviente llegó incluso a pensar que Marta podría haberse acostumbrado a estar sin él: “A lo mejor está a gusto sola… pero es que yo me muero, no me separo más de ella”.

Sus palabras emocionaron a su compañera, que intentaba tranquilizarle recordándole la fuerza del vínculo que mantiene con su pareja.

El tremendo bajón de Miri

Pero si Toni abrió su corazón, Miri Pérez-Cabrero no se quedó atrás. La concursante rompió a llorar junto a Sonia Monroy, incapaz de contener la nostalgia por lo que dejó fuera.

“Dios, veo los mensajes de mis amigos y pienso tanto en ellos… los quiero tanto. Me siento muy afortunada, pero aquí todo lo echo de menos”, reconoció entre lágrimas.

Sonia, que ha emergido como un gran apoyo para ella, trató de levantarle el ánimo: “Es normal tener bajones, aquí se piensa mucho. Pero recuerda que tienes a muchos compañeros que te quieren”.

Entre sollozos, Miri confesó sentirse incomprendida a veces en la convivencia: “A veces siento que me ven como la mala… pero yo también lo paso mal. Si yo digo ‘te quiero mucho’ es porque lo siento de verdad”.