Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars

Inédito | Lo que no se vio de la brutal bronca entre Gloria Camila y Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars 2025': "Bájate la chulería"

Inédito | Lo que no se vio de la brutal bronca entre Gloria Camila y Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars 2025': "Bájate la chulería"
Las imágenes inéditas de la bronca entre Gloria Camila y Alejandro Albalá
Compartir

Entre Gloria Camila y Alejandro Albalá siguen saltando chispas. Una y otro continúan discutiendo pese a ser compañeros de equipo en 'Supervivientes All Stars', como hemos podido ver en unas imágenes inéditas que no se emitieron en la gala de este domingo.

En la palapa, ambos 'celebrities' empezaron a echarse en cara su inacción y pasotismo en Honduras.

Temas