Supervivientes Madrid, 22 SEP 2025 - 23:19h.

Gloria Camila y Alejandro Albalá continuaron su gran discusión en la palapa: las imágenes inéditas

Las imágenes de la reconciliación más esperada entre Gloria Camila e Iván González en 'Supervivientes All Stars 2025': Así se divierten

Entre Gloria Camila y Alejandro Albalá siguen saltando chispas. Una y otro continúan discutiendo pese a ser compañeros de equipo en 'Supervivientes All Stars', como hemos podido ver en unas imágenes inéditas que no se emitieron en la gala de este domingo.

En la palapa, ambos 'celebrities' empezaron a echarse en cara su inacción y pasotismo en Honduras.